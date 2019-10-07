Абылгазиев распорядился оказать помощь семьям погибших в угольных шахтах

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев провел рабочее совещание в связи с чрезвычайными происшествиями на шахтах в Баткенской области, которые привели к гибели людей. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В ходе совещания директор Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве КР Джолдошбек Джунушев проинформировал, что шестеро граждан погибли на шахтах в Кадамжайском и Лейлекском районах Баткенской области в результате отравления угарным газом. По его информации, трагедия в Кадамжайском районе произошла по причине пренебрежения мерами технической безопасности на заброшенных и законсервированных участках шахт, где велась нелегальная добыча угля. В Лейлекском же районе трое граждан погибли в результате грубого несоблюдения требований безопасности со стороны компании-обладателя лицензии на добычу угля.

Премьер-министр выразил соболезнования родным и близким погибших граждан и пожелал выздоровления пострадавшим. Он распорядился оказать всю необходимую помощь семьям погибших и содействие в оказании медицинской помощи всем пострадавшим.

Глава правительства поручил соответствующим государственным органам разобраться с причинами трагедий, которые привели к гибели людей, и при необходимости принять самые жесткие меры для недопущения таких случаев впредь.

- На законсервированных участках нельзя допускать никакой деятельности, потому что это приводит к таким непоправимым последствиям - к гибели людей. С учетом приближения отопительного сезона и повышения спроса на уголь, органы местного самоуправления совместно с правоохранительными органами должны провести усиленную информационно-разъяснительную работу среди населения близлежащих к шахтам населенных пунктов о недопустимости нелегальной добычи угля. В свою очередь Министерство чрезвычайных ситуаций, Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования и Государственная инспекция по экологической и технической безопасности должны в срочном порядке реализовать комплекс превентивных мероприятий, чтобы не допускать подобных трагедий в будущем. Компании, обладающие лицензиями на месторождения угля, должны строго соблюдать все требования безопасности или должны быть лишены права работать, в условиях, когда существуют угрозы жизни и здоровью людей, и понести ответственность, - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

По итогам совещания премьер-министр дал ряд конкретных поручений, касающихся выработки и реализации действенных мер усиления контроля за деятельностью угледобывающих компаний.