Денис Петрашов: "На Играх в Токио постараюсь войти в финал!"

Встретиться сегодня с нашим знаменитым пловцом Денисом Петрашовым практически невозможно. Он прилетел с триумфального для него чемпионата Азии в Индии в прошлое воскресенье, а рано утром в среду уже вместе со своим тренером - отцом Евгением Петрашовым - улетел на турниры серии Гран–при в Европу: сначала в Будапешт, а потом в Берлин. Корреспонденту "Вечернего Бишкека" удалось поговорить с этим спортсменом по телефону и узнать много нового о нем.

Денис, а когда отдыхать будешь?

- Расслабляться некогда. Нужно усиленно готовиться к Олимпиаде. Не заметишь, как придет время сражаться в Токио.

Интересно, что ты успел сделать за эти два дня в Бишкеке?

- Повстречался с руководителями Госагентства по молодежной политике, физической культуре и спорту, Дирекции по олимпийским видам спорта. Они обещали всемерную поддержку. Это обнадеживает. Побывал в Государственной академии физической культуры и спорта, где учусь на втором курсе, взял список литературы, который необходимо изучить. После возвращения из Европы основательно сяду за учебники. Спасибо преподавателям, они идут навстречу, не обязывают ходить каждый день на лекции. Вообще, у нас много добрых и отзывчивых людей!

А девушка у тебя есть?

- Конечно, есть, встречаюсь с ней, когда бываю дома. Но кто она - не спрашивайте. Зачем напрягать человека, заставлять нервничать?

Договорились. Летом нынешнего года ты первый из кыргызстанских спортсменов завоевал олимпийскую лицензию. Рассчитывал на такой успех?

- Конечно, рассчитывал. Для чего тогда по шесть часов ежедневно - утром и вечером - в бассейне плаваю и еще два часа занимаюсь на тренажерах. Тренируюсь до звездочек в глазах. Без этого на большие победы рассчитывать бессмысленно.

Кто тебя так научил усердно пахать на тренировках?

- Папа Евгений Георгиевич. С ним не посачкуешь. Да я и сам понимаю, что, если пришел в большой спорт, так нужно выкладываться на тысячу процентов. К тому же мой дедушка Георгий Георгиевич Петрашов был известным в свое время велосипедистом, имеет звание "Почетный мастер спорта СССР". Бабушка, Тамара Степановна, всю жизнь занималась плаванием. Между прочим, отработала арбитром на Московской Олимпиаде. Отец долгое время был одним из самых лучших пловцов Кыргызстана. Я горжусь своими родственниками и стараюсь никогда их не подводить.

Ты получил олимпийскую лицензию на чемпионате мира в Кванджу (Южная Корея) в заплыве на 100 метров брассом. Завоевать путевку на Игры - это, конечно, здорово. Но доволен ли ты личным результатом?

- В стометровке брассом олимпийский норматив - 1 минута 1,73 секунды. Я эту дистанцию проплыл за 1 минуту 0,94 секунды. Чувствуете разницу?

Да, но ты смог занять только 28–е место...

- ...Из 87 участников. Но на достигнутом останавливаться не собираюсь. После Гран–при в Европе немного отдохну и опять - за дело.

И какое же место рассчитываешь занять в Токио?

- Попасть в финальный заплыв. Так мы думаем с отцом. Не забывайте, в будущем году мне будет только 20 лет. А вот в 2026 году на Олимпиаде в Париже, надеюсь, покажу более высокие результаты.

Ты также получил право участвовать на Олимпиаде–2020 в заплыве на 200 метров брассом. Как думаешь, на какой из этих двух дистанций сможешь занять высокое место?

- Не люблю прогнозы. Скажешь что–нибудь конкретное журналистам, а потом краснеешь. Отвечу одно: буду продолжать усиленно тренироваться, а там как получится.

На завершившемся на прошлой неделе в Индии чемпионате Азии 200–метровку ты проплыл за две минуты 13,81 секунды, а в Кванджу летом эту же дистанцию преодолел за две минуты 11,65 секунды. Почему выступил хуже?

- Папа говорит, и я с ним полностью согласен, что пик формы у меня был в июне, во время чемпионата мира в Южной Корее. В Азиатском первенстве планировали прежде всего завоевать золотую медаль. Пусть даже с не рекордным для меня результатом.

Почему?

- Странный вопрос. Потому что я еще не был чемпионом Азии.

В Индии ты также завоевал две серебряные награды в заплывах на 100 и 50 метров брассом. Смог бы получить золотые?

- Вы думаете, на чемпионат Азии приезжают зеленые пацаны? На нашем континенте плавание развито очень сильно. Во многих странах есть классные спортсмены. Они, уверен, еще дадут о себе знать на Олимпиаде в Японии. И потом, я же говорил, что пик формы у меня пришелся на июнь.

Вернемся в твое счастливое детство. Ты был обречен стать, как твои бабушка и отец, пловцом?

- "Обречен" - неправильное слово. Я сам с детства мечтал стать известным пловцом, как папа. Начал плавать с пяти лет, параллельно занимался большим теннисом. А уже в 12 лет посвятил себя только плаванию.

Кстати, а почему ты выбрал брасс?

- Отец увидел способности именно к этому стилю. Он оказался прав.

Твои первые значимые победы?

- Наверное, международные игры "Дети Азии" в Якутске в 2016 году, где я завоевал золотую и серебряную медали. Наверное, тогда обо мне узнали любители спорта в республике. Мог бы завоевать и два "золота", но в одном из заплывов ошибся. Сам виноват. Отец, спасибо ему, не стал ругать, он понял мое состояние и ничего резкого поэтому не сказал.

Поступали ли тебе предложения выступать под чужим флагом?

- Не один раз, но Кыргызстан - моя родина, здесь мне все нравится. Поэтому даже мысли не допускаю о переезде в другую страну.

Потом была Олимпиада–2016 в Бразилии...

- Она стала для меня, если честно, чем–то вроде ознакомительного спортивного соревнования. Мы с отцом понимали, что высокое место в силу раннего возраста завоевать в принципе не смогу, но зато приобрету опыт, перестану так сильно волноваться на международных турнирах. Спасибо Международной федерации плавания за то, что мне, как молодому спортсмену, выдали специальную лицензию. Этот бразильский урок в дальнейшем сослужил мне хорошую службу.

Зато на Юношеской Олимпиаде–2018 в Буэнос–Айресе ты уже блеснул, как говорится, своим мастерством. Ожидал такого успеха?

- Мы с отцом изучили результаты всех моих будущих соперников и пришли к выводу, что я смогу с ними конкурировать. Завоевал "серебро" на 100–метровке брассом, уступив победителю 0,75 секунды. Был, конечно, рад этой награде, хотя мог завоевать и "золото". На дистанции в 50 метров брассом занял седьмое место, на 200–метровке - девятое. Тогда я сделал для себя главный вывод: все в моих силах, только нужно трудиться, не стонать от огромных нагрузок и постоянно стремиться совершенствовать свои результаты.

Да, но не все зависит от тебя и тренера. Вам нужно тренироваться в 50–метровом бассейне, а в Бишкеке его нет. К тому же требуются немалые финансы для вашего регулярного участия в зарубежных соревнованиях. Как решаются эти проблемы?

- Решаются. Отцу руководители Госагентства по спорту, Дирекции по олимпийским видам спорта недавно сказали, что нам будут предоставлены все условия для плодотворных тренировок. Передайте через вашу газету им, а также Федерации плавания большое спасибо за это. В принципе нам и раньше всегда шли навстречу. Мы тренировались в Чолпон–Ате, где есть 50–метровая ванна. Выезжаем на сборы в Турцию. В этой стране идеальные условия для подготовительных занятий. Мы с папой чувствуем заботу о себе, знаем, что в нас верят, ждут высоких результатов. Мы обязательно оправдаем доверие кураторов и всех кыргызстанцев, которые не равнодушны к отечественному спорту.