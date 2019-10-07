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Вхождение РУз в ЕАЭС. Политика & экономика?

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- Виктория Гунгер
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Недавно спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем законодательной палаты парламента РУз Нурдинжоном Исмоиловым заявила, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял решение о вступлении республики в ЕАЭС. По ее словам, данный вопрос должен решиться уже в ближайшее время.

Мнения отечественных экспертов по поводу такого развития событий заметно разнятся. Часть считает, что вхождение Узбекистана в ЕАЭС никак не скажется на Кыргызстане, другие уверены, что республика потеряет экономическую составляющую.

По словам бизнесмена, руководителя проекта "Покупай кыргызское! Производство – основа развития!" Бакыта Дегенбаева, Кыргызстан находится в ЕАЭС уже длительное время и выжил с более крупными соседями – Россией и Казахстаном.

- Интеграция в союз Узбекистана мало изменит что-либо для отечественных экспортеров. Думаю, напротив, вступление РУз в ЕАЭС только усилит позиции объединения. А то, что мы не можем конкурировать на большом рынке – другой вопрос, - отметил VB.KG Дегенбаев.

Но все же бизнесмен считает, что определенные позиции наша республика потеряет.

- Это должно подтолкнуть руководство нашей страны на принятие более креативных подходов и мотивировать поиск ниши, а также конкурентные возможности ни в одной, а в нескольких областях. Тогда мы сможем предлагать в ЕАЭС больше услуг и товаров. А значит, не бояться прихода новых игроков, - заключил Бакыт Дегенбаев.

А вот политолог Алмаз Тажыбай в этом вопросе настроен более скептически. По его словам, если РУз все же войдет в интеграционное объединение, то это будет политическим, а не экономическим решением.

- Узбекистан - успешная страна. Она и без ЕАЭС хорошо существует и взаимодействует на уровне двусторонних отношений. Поэтому выиграет при любом раскладе. В целом же, соседнему государству стоит подумать о тех упущениях, которые появятся, если оно войдет в состав ЕАЭС. Ведь, три крупных игрока – Россия, Беларусь и Казахстан не могут договориться между собой по ряду вопросов до сих пор. Поэтому, интеграция Узбекистана в союз - политическая игра в поддержку "первой скрипки" в ЕАЭС – России, - пояснил он VB.KG.

Политолог напомнил, что в настоящее время товары из Узбекистана реэкспортируются через Кыргызстан. И при его интеграции они будут проходить свободно.

- Тем не менее, не исключены в дальнейшем те же торговые войны, тарифные препоны. Это видно на примере Кыргызстан-Казахстан, Казахстан-Россия, - отметил Тажыбай. - К тому же, бедность у РУз гораздо выше, чем у нас. И как скажется на населении интеграция, сказать сложно. Ведь некоторые товары однозначно будут дорожать, а отдельное производство встанет. Поэтому, перед принятием этого шага, РУз надо хорошо взвесить "за" и "против".

А вот экономист Нурлан Алиев уверен, что после вступления Узбекистана в экономическое объединение отечественные фермеры начнут терпеть убытки не только на внешнем, но и на внутреннем рынке.

- Если полки наших магазинов забиты белорусским молоком, то, что говорить об узбекских овощах и фруктах. Сейчас они, конечно, продаются в Кыргызстане. Но пользуются спросом лишь до собственного урожая. Однако после того, как граница для их продвижения откроется, они начнут создавать конкуренцию и нашим аграриям. Причем, о рынке РФ, на который делает ставку все это время наша республика, можно и вовсе забыть. По объемам мы точно не конкуренты РУз. Следовательно, об увеличении экспорта можно забыть. Остается лишь одно звено, которое пока приносит КР плоды в ЕАЭС – улучшение положения наших мигрантов. Вот только при вступлении РУз их трудящиеся также получат определенные преференции. В итоге они не только могут новым потоком хлынуть в Россию, но рано или поздно привести к некоему квотированию мигрантов. И единственное, что нам может остаться – довольствоваться политической поддержкой Москвы, - заключил в беседе с редакцией Нурлан Алиев.


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URL: https://www.vb.kg/382183
Теги:
бизнес, Узбекистан, экспорт, импорт, ЕАЭС, интеграция, Кыргызстан
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