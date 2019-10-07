На улице Московской начали укладывать первый слой асфальта

На улице Московской уже начали укладывать первый слой асфальта. Дорожные работы идут на участке между улицей им. Ю. Абдрахманова и бульваром Эркиндик. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Подрядчики-корпорация China Road & Bridges Corporation ведут усиленную работу по ремонту дороги. Согласно графику работы будут завершены до конца месяца, 30 октября, уверяют в муниципалитете.

В мэрии напоминают, что ремонт улицы ведется по проекту "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" за счет гранта КНР. Он подразумевает замену бордюров и дорожного полотна, в качестве верхнего слоя которого используется щебеночно-мастичный асфальтобетон, обладающий повышенной прочностью.

По этому проекту в Бишкеке уже было отремонтировано 23 участка дорог общей протяженностью 38 километров. В порядок привели как большие магистральные улицы – проспекты Чуй, Манаса, Айтматова, бульвар Эркиндик, улицу 7 апреля, так и относительно небольшие Уметалиева, Усенбаева, Термечикова. В том числе заменили и дорожное полотно на двух участках улицы Московской. На данный момент дорожные работы ведутся на ее центральном отрезке.