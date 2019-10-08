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Страны СНГ усилят борьбу с преступлениями в Интернете

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- Евгений Денисенко
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Совместное противодействие новым угрозам стало главной темой очередного заседания Научно-консультативного совета (НКС) при Совете министров внутренних дел государств СНГ, которое прошло в Москве. Актуальные проблемы и задачи обсудили члены совета – представители МВД Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также представители Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств Содружества (БК БОП), сообщили в пресс-службе МВД РФ.

По поручению министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майора милиции Кашкара Джунушалиева участие в заседании принял представитель МВД КР в РФ, кандидат юридических наук, полковник милиции Раим Салимов

Открывая заседание, председатель НКС - начальник Всероссийского НИИ МВД РФ генерал-лейтенант полиции Валерий Кожокарь отметил, что появление новых форм и методов преступных посягательств меняют и криминальную среду. А поэтому возникновение новых угроз, таких как совершение преступлений в сфере информационных технологий, требует особого внимания, в том числе со стороны органов внутренних дел стран СНГ.

"С помощью всемирной сети Интернет совершаются мошеннические действия в банковской сфере, в преступных целях используется криптовалюта, осуществляется распространение наркотических средств и психотропных веществ, оружия, вовлечение несовершеннолетних в деструктивные группы экстремистской и террористической направленности, склонение их к суициду. В связи с этим особую значимость приобретают совместные действия органов внутренних дел стран Содружества по противодействию преступности и научное сопровождение проводимой работы", - подчеркнул Валерий Кожокарь.

На совещании были заслушаны научные сообщения членов НКС по актуальным направлениям научных исследований в сфере противодействия преступлениям, рассмотрены вопросы выполнения плана работы в 2019 году и проект плана работы на 2020 год.


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URL: https://www.vb.kg/382194
Теги:
Интернет, Россия, СНГ, терроризм, Москва, Кыргызстан
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