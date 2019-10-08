Где в Бишкеке 10 октября не будет питьевой воды

В некоторых районах Бишкека 10 октября не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ одновременно на водозаборах "Гагарина", "Юго-Западный" и городских водопроводных сетях, с 9 до 17 часов будет прекращена подача питьевой воды, в районе, ограниченном улицами Жунусалиева, Чайковского, Айни, Л. Толстого, Баха и Космической. В том числе:

· Детские сады № 131, №118;

· Школа №55, №25;

· Центр образования Ленинского района;

· Жилой район "Рабочий городок";

· Институт земледелия;

· Военный комиссариат Ленинского района;

· Колония № 47 УЧ ОП 36-37 ЦМТ МВД;

· Жилой массив "Ак-Ордо";

· Фирма "Яшар" по ул. Гагарина;

· КП "Бишкектеплоэнерго" (котельная по ул. Гагарина, котельная института земледелия);

· Баня №5;

· ЗАО "Кока-Кола Бишкек Боттлерс";

· ОсОО "Тамга Таш ЛТД";

· Фирма "Лина";

· Коньячное производство по ул. Мурманской;

· МТУ №3, №2 по ул. Баха, ул. Космической, Институт земледелия, "Рабочий городок", № 5 т от ул. Айни до ул. Л. Толстого.

Столичные школы и детские сады, где будет прекращена подача питьевой воды, в этот день работать не будут.

- Мы приносим извинения за причиненные неудобства и просим горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой, - говорится в сообщении.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:

- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.

- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.

Фото и видео факты можно прислать на WhatsApp "Бишкекводоканала" по номеру: 0770 838458.