Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Новосибирске произошла массовая драка с участием кыргызстанцев

84  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Новосибирске возле Хилокского рынка произошла массовая драка с участием граждан Кыргызстана. Об этом сегодня АКИpress сообщил представитель кыргызской диаспоры в Новосибирске Жаркынбай Тойтуков.

По его словам, конфликт произошел 7 октября примерно в 15:00. По предварительной версии, причиной стало то, что у нескольких граждан Кыргызстана их бывший земляк вымогал деньги.

"Он и его люди избивали наших соотечественников, вымогали деньги и не давали нормально работать на рынке", - сказал Тойтуков.

Торговцы не вытерпели такого отношения и сожгли автомобиль марки "Инфинити", который принадлежал уроженцу Кыргызстана. "Вчера на место сразу же прибыл наш консул. На данный момент ситуация стабильная", - отметил он.

Как сообщает российское издание "Вести", в массовой драке участвовали около 200 человек, 50 из которых задержаны.

"Прибывший участковый сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего вызвал подкрепление", - передает "Вести". На место происшествия прибыли правоохранительные органы, бойцы ОМОНа. Улицы перекрыли.

Так, по данным издания "Новосибирск Онлайн", 5 человек обратились в больницу. Они получили травмы из-за резиновых пуль.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382202
Теги:
Россия, Кыргызстан, задержание мигрантов из Кыргызстана, массовая драка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  