В Новосибирске произошла массовая драка с участием кыргызстанцев

В Новосибирске возле Хилокского рынка произошла массовая драка с участием граждан Кыргызстана. Об этом сегодня АКИpress сообщил представитель кыргызской диаспоры в Новосибирске Жаркынбай Тойтуков.

По его словам, конфликт произошел 7 октября примерно в 15:00. По предварительной версии, причиной стало то, что у нескольких граждан Кыргызстана их бывший земляк вымогал деньги.

"Он и его люди избивали наших соотечественников, вымогали деньги и не давали нормально работать на рынке", - сказал Тойтуков.

Торговцы не вытерпели такого отношения и сожгли автомобиль марки "Инфинити", который принадлежал уроженцу Кыргызстана. "Вчера на место сразу же прибыл наш консул. На данный момент ситуация стабильная", - отметил он.

Как сообщает российское издание "Вести", в массовой драке участвовали около 200 человек, 50 из которых задержаны.

"Прибывший участковый сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего вызвал подкрепление", - передает "Вести". На место происшествия прибыли правоохранительные органы, бойцы ОМОНа. Улицы перекрыли.

Так, по данным издания "Новосибирск Онлайн", 5 человек обратились в больницу. Они получили травмы из-за резиновых пуль.