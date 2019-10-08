Активист из США призывает Кыргызстан опасаться американских НПО

Американский активист, член Совета ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Дональд Хэнк специально для редакции VB.KG поделился своим мнением по поводу влияния США в Центральной Азии и деятельности американских НПО в этом регионе. В то же время мнение редакции может не совпадать с позицией автора и поэтому мы готовы предоставить площадку для противоположной стороны:

"В бывших советских республиках Центральной Азии работают несколько неправительственных организаций США. К ним относятся NED, USAID и Open Government Partnership. Последняя щедро финансируется за счет грантов из фондов "Открытые общества" Джорджа Сороса, и, хотя он избегает заявлять о прямых связях с этой НПО, очевидно, что на самом деле это не так. Во-первых, организация может быть легко идентифицирована, как принадлежащая Соросу, из-за слова "открытое". Во-вторых, фонды "Открытое общество" признают, что они предоставляют финансирование OGP.

Некоторые из этих НПО принимали непосредственное участие в насильственном и незаконном государственном перевороте на Киевском Майдане в 2014 году, который вверг мирную страну в гражданскую войну и привел к деградации ее экономику. Таким образом, несмотря на их заявления о том, что они хотят принести демократию в страны третьего мира, они просто волки в овечьей шкуре. Россия осознала опасности, создаваемые этими НПО, и запретила их все несколько лет назад - USAID в 2012 году, Фонд открытого общества Сороса и NED в 2015 году. Конечно, есть и другие неправительственные организации США, которые тайно и косвенно финансируют протестные настроения. К примеру, по неподтверждённым данным протесты в Гонконге также косвенно финансируются неправительственными организациями США. Действительно, всякий раз, когда мы узнаем о крупномасштабных протестах в любой стране, которая не очень тесно связана с США (например, сегодняшние протесты в Египте), то не является ли это обоснованием подозревать в тайном участии американские НПО.

Несмотря на то, что веб-сайты всех этих НПО утверждают, что они обеспокоены благосостоянием стран, в которых они работают, заявления высокопоставленных чиновников правительства США говорят о том, что любая страна, в которой действуют эти организации (включая определенные церковные группы), подвергаются серьезной угрозе безопасности. Поэтому американские неправительственные организации, претендующие на "продвижение демократии или свободы, или прозрачности правительства", или, например, "борьбу с коррупцией" должны быть срочно запрещены и удалены, а их агенты должны быть депортированы как можно скорее.

Давайте рассмотрим заявления одного высокопоставленного американского чиновника о деятельности США в странах Центральной Азии, ранее контролируемых Советским Союзом.

Командующий Центральным командованием вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел выступил перед Сенатом США. Его слова процитировало издание Eurasianet.org:

"Кыргызская Республика все больше сближает свои интересы с Россией и Китаем", - заявил Вотел, имея в виду закрытие базы ВВС США в КР в 2014 году.

Генерал армии США возложил ответственность на правительство Кыргызстана.

"Несмотря на стремление вооруженных сил Кыргызстана улучшить военное сотрудничество с Центральным командованием, высокопоставленные гражданские лидеры Кыргызстана не проявляют особого интереса к улучшению военных отношений", - сказал он.

Не исключено, что разговоры о том, что НПО США отчаянно пытаются спровоцировать переворот в Кыргызстане, появились не на пустом месте.

"Россия сохраняет значительное влияние в Центральной Азии, где страны бывшего Советского Союза в разной степени полагаются на нее в своих экономических потребностях и целях безопасности. Это проблематично, поскольку усилия России могут ограничить возможности участия США и предоставить Москве дополнительные рычаги влияния. Поскольку силы НАТО, развернутые в Афганистане, зависят от центрально-азиатских партнеров в плане материально-технической поддержки. С 2014 года Россия активизировала усилия по евразийской интеграции, чтобы восстановить доминирующее влияние Москвы на периферии или в буферной зоне. Аналогичным образом, все более напористый Китай проверяет господство России на аренах в области экономики и безопасности в Центральной Азии, но также ставит под угрозу влияние США. (важно отметить, что этот американский чиновник признает, что его интересуют только интересы США, а не Кыргызстана!) Китай стремится извлечь выгоду из региональных проблем, связанных с ослаблением влияния и поддержки США", - заявил на этой неделе Джозеф Вотел.

В отличие от Кыргызстана, военные связи США с Узбекистаном, похоже, растут. В прошлом году только генерал армии заявлял, что США были "не очень оптимистичны" в отношении Узбекистана после смерти Ислама Каримова. Но он также отметил, что перспективы были ограничены из-за продолжения последующим президентом Шавкатом Мирзиёевым политики его предшественника, запрещающей иностранные военные базы или вступление в альянсы.

В этом году Вотел предположил, что, возможно, есть оптимистические перспективы.

"В настоящее время мы наблюдаем позитивные изменения в Узбекистане, которые ведут к улучшению военных отношений, в том числе к повышению военной подготовки. Центральное командование (CENTCOM) также работает над совершенствованием своих систем материально-технического обеспечения, чтобы лучше поддерживать ранее переданное американское оборонное оборудование. Мы также продолжаем усилия по укреплению сил специального назначения Узбекистана", - заявил он.

Он также отметил, что двусторонние отношения с Узбекистаном служат противодействию российскому и китайскому влиянию в регионе. С другой стороны, Вотел не пытается показать, насколько продвижение интересов США выгодно для Узбекистана. Например, продажи оружия США бесполезны для центральноазиатской республики, потому что американское оружие дороже российского и, особенно, в виду недавнего позорного провала противовоздушной обороны США в Саудовской Аравии.

Также Джозеф Вотел по сути обвинил Россию в сокрытии информации об Афганистане.

"Несмотря на то, что американо-таджикские отношения являются позитивными, Россия все больше воздействует на влияние США и распространяет неточную информацию об Афганистане и регионе", - заявил он.

Отметим, что, армейский генерал не приводит никаких примеров "неточной информации", распространяемой Россией в отношении Афганистана. С другой стороны, ему будет очень трудно предоставить какую-либо положительную информацию об участии США в этой стране, потому что американские вооруженные силы были там в течение 18 лет и не победили своих врагов. Действительно, талибы стали сильнее с момента вторжения США. Напрашивается вопрос, почему Центральная Азия должна доверять США?

Обратите внимание, что, хотя Вотел предупреждает, что Россия (как и Китай) приобретает влияние в регионе, он не объясняет, почему это не хорошо для Центральной Азии. Он знает, что западные читатели предвзято относятся к России (а также к Китаю) и автоматически предположат, что российское влияние плохо, а американское - хорошо.

Тем не менее, граждане Центральной Азии знают об опустошении, которое США принесли Вьетнаму, Северной Корее, Афганистану, Сирии, Ираку, Ливии и другим странам. В то же время Россия многое сделала для того, чтобы принести мир и стабильность в эти страны и продать им оружие, которое во многих отношениях превосходит западное оружие, в том числе жизненно важные средства противовоздушной обороны, особенно в виду недавнего провала обороны США в Саудовской Аравии.

Таким образом, несмотря на военную мощь и богатство США, наше правительство ничего не может сделать, чтобы обратить вспять тенденцию в Центральной Азии отвергнуть влияние США и рассчитывать на их партнерство с Россией и Китаем".