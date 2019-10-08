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Пресс-центр "ВБ": Нужны ли КР проекты "Кумтор" и "Джеруй"?

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- Виктория Гунгер
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Что несет Кыргызстану новое стратегическое соглашение по "Кумтору"? Каково текущее состояние и будущее самого политизированного месторождения страны? Насколько перспективен в настоящее время второй по величине золоторудный рудник КР – "Джеруй"? И какова приемлемая доля в этом проекте для нашего государства?

Эти и другие важные вопросы "золотой" отрасли Кыргызстана завтра на пресс-конференции "О перспективах развития добычи золота на "кумторовском" и "джеруйском" золоторудных месторождениях" озвучат представители Ассоциации горнопромышленников и геологов Кыргызстана.

Участники:

- Орозбек Дуйшеев – председатель Ассоциации горнопромышленников и геологов КР, горный инженер, заслуженный работник промышленности КР.

- Дуйшенбек Камчыбеков – заместитель председателя Ассоциации, горный инженер, заслуженный работник промышленности.

- Маркил Ибраев – член правления Ассоциации, горный инженер, заслуженный работник промышленности КР.

- Юрий Достовалов – член правления, горный инженер.

Пресс-конференция состоятся 9 октября в 11.00 по адресу: г. Бишкек, улица Усенбаева, 2.


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URL: https://www.vb.kg/382211
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