В Кыргызстане осужденных станет меньше

Сейчас идет пересмотр приговоров в рамках новых Уголовно-процессуальных Кодексов. Теперь важно работать по внедрению этих подходов. Но чтобы работа с клиентами была эффективной, нужно создавать условия для специалистов пробации и их клиентов. Об этом сегодня, 8 октября, заявил в рамках открытия в Бишкеке нового Межрегионального подразделения пробации международный программный менеджер Программного офиса Управления ООН по наркотикам и преступности Кун Маркверинг.

По его словам, нынешнее мероприятие важно для Кыргызстана в плане реформирования уголовно-исполнительной системы.

- Мы на глобальном уровне оказываем содействие в реализации международных стратегий в плане правосудия и стандартов по обращению с заключенными. 10 лет назад мы начали работать по этим вопросам и обсудили с правительством КР первые моменты по реформированию пенитенциарной системы. Еще тогда мы подняли тему важности применения альтернативных мер наказания. Затем вышел указ президента страны в 2012 году. После чего начался процесс разработки нового Закона "О пробации". С этого года он вступил в законную силу. А сделать пробацию более эффективной для общества как раз и помогут новые пробационные подразделения, - подчеркнул Маркверинг.

Стоит напомнить, что с 1 января 2019 года в Кыргызстане вступил в силу Закон "О пробации". Это совершенно новый институт для Кыргызстана. Изменения в законодательстве предусматривает возможность более гуманного наказания, не связанного с лишением свободы для лиц, совершивших нетяжкое преступление.

- Основная цель службы пробации – не просто контролировать исполнение наказаний, но и создать условия для того, чтобы человек повторно не совершил ошибку, дать ему шанс исправиться, - считает министр юстиции КР Марат Джаманкулов. В тех странах, где эта служба работает полноценно, со временем количество рецидивов преступлений неуклонно идет вниз. Так как тюремная среда зачастую является некой преступной школой для осужденных. Поэтому, если государственные органы и гражданский сектор объединят усилия, чтобы эта служба заработала в полной мере, то общество от этого только выиграет, - пояснил министр юстиции.

В открытом сегодня офисе расположатся пробационные отделы Первомайского и Ленинского района, а также Межрегиональный отдел, работающий с клиентами из Чуйской и Таласской областей.

Стоит уточнить, что в Кыргызстане недавно образованный Департамент пробации недавно был передан из Государственной службы исполнения наказаний в ведение Министерства юстиции. Так как на уровне главы государства принято решение, что эта служба не должна находиться в милитаризированном ведомстве.

Реализован проект в республике при помощи международных организаций - Программного офиса Управления ООН по наркотикам и преступности и Фондом миростроительства Организации Объединенных Наций. На него, включая ремонт и оборудование, затрачено более 20 тысяч долларов.