Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Кыргызстане осужденных станет меньше

232  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сейчас идет пересмотр приговоров в рамках новых Уголовно-процессуальных Кодексов. Теперь важно работать по внедрению этих подходов. Но чтобы работа с клиентами была эффективной, нужно создавать условия для специалистов пробации и их клиентов. Об этом сегодня, 8 октября, заявил в рамках открытия в Бишкеке нового Межрегионального подразделения пробации международный программный менеджер Программного офиса Управления ООН по наркотикам и преступности Кун Маркверинг.

По его словам, нынешнее мероприятие важно для Кыргызстана в плане реформирования уголовно-исполнительной системы.

- Мы на глобальном уровне оказываем содействие в реализации международных стратегий в плане правосудия и стандартов по обращению с заключенными. 10 лет назад мы начали работать по этим вопросам и обсудили с правительством КР первые моменты по реформированию пенитенциарной системы. Еще тогда мы подняли тему важности применения альтернативных мер наказания. Затем вышел указ президента страны в 2012 году. После чего начался процесс разработки нового Закона "О пробации". С этого года он вступил в законную силу. А сделать пробацию более эффективной для общества как раз и помогут новые пробационные подразделения, - подчеркнул Маркверинг.

Стоит напомнить, что с 1 января 2019 года в Кыргызстане вступил в силу Закон "О пробации". Это совершенно новый институт для Кыргызстана. Изменения в законодательстве предусматривает возможность более гуманного наказания, не связанного с лишением свободы для лиц, совершивших нетяжкое преступление.

- Основная цель службы пробации – не просто контролировать исполнение наказаний, но и создать условия для того, чтобы человек повторно не совершил ошибку, дать ему шанс исправиться, - считает министр юстиции КР Марат Джаманкулов. В тех странах, где эта служба работает полноценно, со временем количество рецидивов преступлений неуклонно идет вниз. Так как тюремная среда зачастую является некой преступной школой для осужденных. Поэтому, если государственные органы и гражданский сектор объединят усилия, чтобы эта служба заработала в полной мере, то общество от этого только выиграет, - пояснил министр юстиции.

В открытом сегодня офисе расположатся пробационные отделы Первомайского и Ленинского района, а также Межрегиональный отдел, работающий с клиентами из Чуйской и Таласской областей.

Стоит уточнить, что в Кыргызстане недавно образованный Департамент пробации недавно был передан из Государственной службы исполнения наказаний в ведение Министерства юстиции. Так как на уровне главы государства принято решение, что эта служба не должна находиться в милитаризированном ведомстве.

Реализован проект в республике при помощи международных организаций - Программного офиса Управления ООН по наркотикам и преступности и Фондом миростроительства Организации Объединенных Наций. На него, включая ремонт и оборудование, затрачено более 20 тысяч долларов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382213
Теги:
колонии, уголовная ответственность, Уголовный кодекс, Кыргызстан, Министерство юстиции, ООН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  