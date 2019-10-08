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"Почетная ссылка" Бекназарова: Кому это выгодно?

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- Оксана Гут
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Накануне известный под прозвищем "Бульдозер революции" Азимбек Бекназаров, дав пресс-конференцию, "потряс" общественность своим заявлением о том, что президент Сооронбай Жээнбеков предлагал ему разные должности. В том числе, возглавить посольства Кыргызстана в Турции, Азербайджане или Малайзии. Примечательно, что буквально неделю назад сам Бекназаров опроверг разговоры о его назначении послом в Малайзии. А сегодня, к слову, на парламентском комитете по международным делам, обороне и безопасности представители МИДа сообщили, что не имеют никакой информации по этому вопросу.

Резонно встает вопрос, а были ли предложения от главы государства? Политолог Марат Казакпаев в разговоре с VB.KG отметил, что допускает эту мысль, но в таком случае президент промахнулся с выбором диппредставителя.

- Бекназаров известный оппозиционер и таких нужно привлекать к государственным делам, чтобы не критиковали. Но, думаю, можно для него найти другую должность. Послом нужно ставить карьерных дипломатов, об этом сам президент говорил. Вопрос в том - справится ли Бекназаров? Он элементарно не знает языка, на русском с трудом говорит, английский подавно не выучит. А некомпетентные дипломаты – это плачевные последствия для страны, - высказал мнение Казакпаев.

О некомпетентности говорит и эксперт по госуправлению Шерадил Бактыгулов. Он напомнил, что Азимбек Бекназаров побывал Генеральным прокурором даже не пройдя всю карьерную лестницу сотрудника прокуратуры. С другой стороны, отметил эксперт, он был депутатом (вместе с Сооронбаем Жээнбековым) двухпалатного парламента, выходцы которого и их приближенные, как правило, занимают хорошие места на госслужбе. Рассказывая же о предложениях президента, Бекназаров хочет произвести впечатление, что он настолько крупная фигура, что его хотят убрать с политического небосклона, предлагая почетную ссылку в какие-то страны, считает Бактыгулов.

- Но должность ему предлагают не потому, что он "Бульдозер революции" и готовит очередную бучу и т.п. Хоть он и один из активных участников, организаторов событий 2005, 2010 года, сам по себе Бекназаров ни одну бучу не организовывает. Если есть согласие, договоренности с разными группами, тогда да, что-то происходит. Сейчас ситуация не такая тяжелая. И ставить знак равенства между Бекназаровым и курултаем, выдвинувшим требования властям, нельзя. Там не менее пяти группировок, имеющих иногда диаметрально-противоположные взгляды. Их объединяет лишь идея создания органа, как элемента системы сдержек и противовесов парламента и президента, - рассуждает эксперт.

Бактыгулов отметил, что Азимбек Бекназаров ведет собственную политическую игру. Отчасти она может переплетаться с проатамбаевскими, формирующимися антижээнбековскими силами, но думает он исключительно о своем личном будущем.

- Своими заявлениями он приглашает к сотрудничеству все заинтересованные стороны. Это показатель того, что подготовка к выборам началась, - заключил эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/382225
Теги:
Азимбек Бекназаров, Марат Казакпаев, Сооронбай Жээнбеков, Шерадил Бактыгулов, выборы, назначение, посольство, президент, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш, МИД
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