Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 38-летний Хуфур Абдурахеман. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

5 октября 2019 года в УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин И.З. с просьбой оказать содействие в поиске его брата Хуфура Абдурахемана 8.11.1981 года рождения, который 4 октября 2019 года примерно в 18:00 часов выехал на автомашине марки "BMW Х5" белого цвета 2013 года выпуска, госномер 03KG260ABJ из торгово-рыночного комплекса "Мадина" в Бишкеке и уехал в неизвестном направлении. По настоящее время он не вернулся домой и его местонахождение никому неизвестно.

Приметы: рост 170 см, полного телосложения, волосы короткие черного цвета.

Был одет: брюки черного цвета, кофта красного цвета, куртка синего цвета.

Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Хуфура Абдурахемана, просьба сообщить по следующим номерам телефонам: 0(553)102566, 0(772)052000, 0(702)498888, 0(0552)102743 и "102".