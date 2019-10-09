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Летчики авиабазы "Кант" отремонтировали мемориал героям ВОВ

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- Виктор Мурзов
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Мемориал летчикам Исмаилбеку Таранчиеву и Алексею Ткачеву был торжественно открыт после реконструкции в мае 2015 года. После этого ремонт здесь ни разу не проводился. Российские авиаторы, выполняющие в Кыргызстане задачи по обеспечению мира и безопасности, предложили привести памятник в порядок. Местные власти и родственники героя-кыргызстанца поддержали идею.

В минувшую субботу российские военные вместе родственниками Исмаилбека Таранчиева трудились здесь почти весь день. Очистили от коррозии памятник-самолет МиГ-21, восстановили поврежденное ограждение комплекса, покрасили поблекшие фрагменты воздушного судна и выполнили другую работу.

Весной, накануне 75-летию Победы, авиаторы планируют полностью покрасить весь самолет, заменить плитку постамента и выполнить другие ремонтно-восстановительные работы.

Уроженец села Беш-Кунгей Имаилбек Таранчиев и воспитанник детского дома, уроженец Смоленской области Алексей Ткачев - летчики 566-го авиационного полка Ленинградского фронта. 18 марта 1944 года в боях под Нарвой они повторили подвиг легендарного Гастелло: направили сбитый фашистами самолет-штурмовик Ил-2 в скопление вражеской техники. Взрывом были уничтожены шесть гитлеровских танков и три бензовоза.

Младшему лейтенанту Таранчиеву за этот подвиг в 1991 году посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Младший сержант Ткачев остался без награды. Родственники Исмаилбека Таранчиева ходатайствуют перед руководством РФ о присвоении Алексею Ткачеву звания Героя России (посмертно).

В 2017 году имя Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева было присвоено одному из самолетов-штурмовиков Су-25 российской авиационной базы ОДКБ "Кант".


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URL: https://www.vb.kg/382236
Теги:
ВОВ, Кант, авиабаза, памятник, ремонт, Кыргызстан
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