К 1 января все АЗС в КР должны установить автосистему учета отпуска топлива

С 1 января 2020 года на всех автозаправочных станциях (АЗС) Кыргызстана будет применяться автоматизированная система учета отпуска нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики КР.

Согласно принятому постановлению правительства КР "Об учете и контроле нефти и нефтепродуктов на территории Кыргызской Республики" от 17 сентября 2019 года № 482 в целях усиления контроля за ввозом, хранением, производством и реализацией нефтепродуктов на территории Кыргызской Республики будут установлены новые требования.

Так, оптовая продажа будет осуществляться исключительно при условии владения на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов или резервуаров. А розничная продажа будет осуществляться только на автозаправочных станциях при условии обеспечения АЗС контрольно-кассовыми машинами, оборудованием (колонками) и автоматизированной электронной системой отпуска нефтепродуктов.

В соответствии с новыми требованиями к электронной системе учета и контроля нефти и нефтепродуктов, с 1 января 2020 года все субъекты предпринимательства, осуществляющие розничную продажу нефтепродуктов на АЗС на территории КР, будут обязаны применять автоматизированную систему учета отпуска нефтепродуктов на АЗС.

Особенностью автоматизированной электронной системы отпуска нефтепродуктов является то, что станет невозможной заправка топлива клиенту без факта оплаты и выхода кассового чека с контрольно-кассовой машины, так как не сработает сигнал о выдаче нефтепродукта на топливораздаточной колонке АЗС. Эта система при отпуске нефтепродукта на АЗС позволяет в режиме реального времени параллельно передавать эту информацию на сервер налоговой службы.

Отмечается, что субъекты предпринимательства самостоятельно будут закупать, устанавливать и обслуживать автоматизированную систему учета отпуска нефтепродуктов на АЗС. При этом она должна соответствовать техническим требованиям.

В случае функционального несоответствия требованиям о взаимодействии автоматизированной электронной системы отпуска нефтепродуктов и ККМ, на данной АЗС будет запрещена розничная продажа нефтепродуктов.

При этом для субъектов, досрочно установивших автоматизированную систему учета отпуска нефтепродуктов на АЗС, проведение процедуры распломбирования и опломбирования люка слива нефтепродуктов на АЗС, автомобильной газозаправочной станции не требуется.

Субъекты предпринимательства, занимающиеся производством, импортом и реализацией нефтепродуктов, должны будут оформлять через личный кабинет информационной системы налоговой службы электронную сопроводительную накладную для отгрузки нефтепродуктов по технологической цепочке. Электронная сопроводительная накладная будет содержать сведения о нефтепродукте, отправителе, получателе и транспортном средстве, осуществляющем доставку и иные сведения.

При этом в целях снижения дополнительной социально-экономической нагрузки правительство КР решило также разработать сопутствующий законопроект, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс КР, в части предоставления льгот, связанных с приобретением и установкой автоматизированной электронной системы отпуска нефтепродуктов, в течение года, в котором данные расходы были понесены экономическим субъектом.