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С нового года растаможка автомобилей подорожает в 10 раз

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- Екатерина Улитина
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С 31 декабря 2019 года увеличатся ставки таможенных пошлин на ввозимые автомобили. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Сейчас в Кыргызстане действуют льготные таможенные ставки на ввозимые автомобили для физических лиц. С нового года льготный период заканчивается и в республике начинают действовать ставки принятые на всей территории ЕАЭС.

Гражданам рекомендуется заблаговременно планировать маршруты ввоза из третьих стран транспортных средств для личного пользования так как согласно статье 53 таможенного кодекса Евразийской экономического союза ставки таможенных пошлин приминаются на день регистрации таможенным органом таможенной декларации, - предупреждает Таможенная служба КР.

По подсчетам, ГТС таможенные ставки увеличатся примерно в 10 раз. Если за легковой автомобиль 2009 года выпуска с объемом двигателя 2500 кубов сейчас оплачивают таможенные пошлины в размере $1350, то после нового года растаможка этой же машины обойдется в $13 тысяч 600.


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URL: https://www.vb.kg/382239
Теги:
Кыргызстан, таможня, автомобили, тарифы, ЕАЭС, ГТС
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