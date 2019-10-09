Кундуз Жолдубаеву вызвали на допрос в МВД

Официального представителя СДПК Кундуз Жолдубаеву вызвали на допрос в следственную службу МВД. Она должна явиться туда сегодня в 12.00. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Криминальная милиция доставила повестку на допрос к 12.00. Но несмотря на это они настаивают проехать с ними в ГСУ немедленно. А зачем тогда повестка нужна была?", - задается вопросом Жолдубаева.

Отметим, Кундуз Жолдубаева, как и некоторые другие сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева, проходят по делу о событиях 7-8 августа в селе Кой-Таш.

Накануне стало известно, что один из фигурантов этого дела Алга Кылычев дал показания против Алмазбека Атамбаева и его сторонников в том числе против Кундуз Жолдубаевой, сообщив, что они готовили массовые беспорядки и призывали к свержению власти.

Кундуз Жолдубаева в СДПК отвечала за связи с общественностью и СМИ.