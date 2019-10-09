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Верхотуров: Де-факто кыргызстанцы за рубежом лишены политических прав

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- ВБ
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Кыргызстанцы за рубежом кормятся на стороне и поддерживают свою родину деньгами - очень большое достижение. И что же государство делает им в ответ? Ничего! Если не считать употребления мерзкой клички "мигранты" и благополучие пребывание. Таким мнением с изданием kginfo.ru поделился писатель-публицист Николай Верхотуров.

"Сначала я должен извиниться за то, что использовал слово "мигрант" в заголовке статьи. Все же, в журналистике броский заголовок - половина успеха статьи, а то и большая часть. Заголовок должен выражать главную мысль статьи, и он ее выражает. Но при этом слово "мигранты" - это кличка, мерзкая кличка.

Вообще, стоит выработать другой термин, обозначающий работающих за пределами страны граждан. Он должен быть краткий, емкий и уважительный, чтобы носить это звание было гордостью. Пока такого термина не придумано, я бы предпочел пользоваться сочетанием "граждане Кыргызстана за рубежом" или просто "граждане за рубежом", поскольку мы имеем в виду совершенно определенную страну.

Кыргызстан до сих пор существует в экономически пристойном состоянии только благодаря труду и заработкам граждан за рубежом. Во-первых, переводы, которые представляют собой чистый валютный приток (цифры не стану называть - их теперь можно прочитать в официальных сообщениях), и которые в общем компенсируют разницу между экспортом и импортом. Без этих переводов республика просто не могла бы оплачивать необходимый для ее существования импорт.

Во-вторых, валютный приток ощутимо укрепляет кыргызский сом, поскольку его платежеспособность основывается на золотовалютных резервах; по мере поступления переводов, Нацбанк может эмитировать сом для внутреннего рынка, чем достигается его оживление и развитие. Без переводов переводов граждан за рубежом, если представить, что они внезапно кончились, сом тут же обесценится по меньшей мере вдвое и станет в большей степени бумагой, чем деньгами.

В-третьих, выехавшие за рубеж граждане фактически сняли себя с довольствия национальной экономики. Надо ведь помнить, что их переводы - это только часть их заработков (примерно около трети), год за годом большая часть ими тратится на свое проживание, различные бытовые и культурные нужды, такая тенденция наблюдается, их обеспечение товарами, услугами и рабочими местами (для всего этого нужны инвестиции и немалые) - это забота российской экономики, а не кыргызской.

Граждане за рубежом фактически избавили республику от очень значительных инвестиций на свое устройство в Кыргызстане, чем сильно облегчили ее экономическое положение в непростые времена. Если они одномоментно вернутся - это будет экономический крах и революция. Столько дополнительных людей, сверх уже занятых, Кыргызстан не сможет прокормить и занять работой.

Граждане за рубежом кормятся на стороне и поддерживают свою родину деньгами - очень большое достижение. И что же государство делает им в ответ? Ничего! Если не считать употребления мерзкой клички "мигранты" и благополучие пребывание (надеюсь, теперь понятно, почему это кличка и почему она именно что мерзкая?).

Ничего - это очень политкорректно сказано. Фактически, государство в лице предшествующего правительства (у действующего еще есть шанс одуматься и что-то предпринять, а те, кто уже были, ничего исправить не могут), во-первых, бросило своих граждан за рубежом на произвол судьбы, практически без помощи в самых разных трудных вопросах, и, во-вторых, фактически лишило их избирательных прав. Тут многие хвалили избирательную реформу, сделанную при Алмазбеке Атамбаеве, связанную с введением биометрики. Но в России гражданам Кыргызстана, чтобы получить право голоса надо: а) встать на консульский учет, б) получить биометрику, в) прийти на участок. Однако, уже первый пункт не выполнялся, и на консульском учете стоит чуть более 10 тысяч граждан Кыргызстана, консульства постоянно переполнены, проголосовать можно лишь в Москве, Петербурге и еще паре городов, а кыргызские граждане в России работают по всей стране.

То есть, при всем том, что они делают для республики, граждане за рубежом лишены политических прав де-факто. Уже этого вполне достаточно, чтобы оформить другое гражданство (например, российское), а кыргызский паспорт бросить во дворике, где располагается московское консульство. Но от столь решительных шагов кыргызов удерживает национальное чувство и любовь к родителям и родственникам. Впрочем, постепенно уже подрастает поколение граждан Кыргызстана за рубежом, которые больше россияне, чем кыргызстанцы, и на историческую родину ездят от случая к случаю.

Поэтому, если правительство желает на что-то рассчитывать в будущем, то оно должно радикально изменить свою политику в отношении граждан за рубежом. Каким образом - создать министерство соотечественников за рубежом.

Это нужно делать быстро, поскольку имеется тенденция к тому, что в России кыргызстанцы становятся постепенно россиянами, и де-фактор, и де-юре, а семейные и родственные связи, обосновывающие денежные переводы, слабеют и рвутся. 450 тысяч человек уже приобрели российское гражданство. По мере изменения политических симпатий можно ожидать снижения переводов в Кыргызстан; точнее это снижение должно будет наступить неизбежно, если ситуация будет и дальше развиваться по наблюдаемым тенденциям. На это может потребоваться несколько лет. Когда это начнется, Кыргызстану уже будет трудно чем-нибудь помочь".


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URL: https://www.vb.kg/382243
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