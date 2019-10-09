Великой Рыскуловой установили мемориальную доску

Мемориальную доску первой в Центральной Азии женщине–хирургу академику Какиш Рыскуловой открыли в городской клинической больнице № 1, где она проработала практически всю жизнь.

Кстати, строительство главного хирургического корпуса, где установлена мемориальная доска в честь ее памяти, пробила своей настойчивостью будущий академик. По долгу службы мне приходилось встречаться с этой, без преувеличения, великой женщиной, которая никогда и не мечтала стать врачом, тем более хирургом. Семья была очень бедной, отец Какиш Рыскуловны умер рано. Но перед смертью очень просил жену отдать девочку, которой было 10 лет, в школу. Так она оказалась в интернате.

- У меня было только одно богатство - прилежание, - вспоминала Какиш Рыскуловна. - И еще я петь любила, везде выступала и возомнила себя артисткой, хотела даже в театральный институт поступать.

Но голос дяди, заменившего ей отца, был решающим, он сказал, чтобы племянница поступала в медучилище. Что она и сделала и никогда не пожалела о том, что выбрала медицину.

...После медучилища красавица фельдшерица проработала в Баткене, потом медсестрой в Нарыне. Сороковой год стал, можно сказать, поворотным в ее судьбе: девушку направили на курсы организаторов здравоохранения в Казань. Но нарком здравоохранения сказал, что никакой Казани, мол, иди на подготовительные курсы в мединститут, куда в сороковом она и поступила.

И из простого фельдшера Какиш Рыскулова выросла в первую женщину–хирурга и первого академика среди слабого пола в Центральной Азии. Хотя понятие "слабый пол" с ней невозможно даже сопоставить. Доктор Рыскулова жила работой, преподавала, оперировала, спасала тяжелейших больных. По ее словам, никогда не считала проведенных операций. Но, наверное, число спасенных ей потянет на целый городок.

Ее докторская диссертация была посвящена хирургии сосудов. Хотя Какиш Рыскулова занималась и онкологией, травматологией и гастроэнтерологией, она оперировала почти на всех органах, кроме разве что сердца и головного мозга. Написала 130 работ по разным разделам медицины.

- В прошлом году в октябре мы отметили вместе с ней столетний юбилей нашему любимому учителю, - говорит один из ее талантливых учеников профессор Рахатбек Оморов. - У Какиш Рыскуловны была замечательная черта: она доверяла ученикам, разрешала им оперировать, а она, большой хирург, известный, стояла и ассистировала нам, молодым, начинающим. Помню, Какиш Рыскуловна однажды сказала мне, чтобы я готовился на гастроэктомию (удаление желудка), я зашел в операционную, а она мне указывает на место оперирующего хирурга, говорит: "Становись, ты будешь оперировать, а я тебе буду ассистировать". Я, конечно, растерялся: операция предстояла тяжелейшая. Мы оперировали восемь часов, и все это время она была рядом. Таким образом она проверяла и учила нас всех. Многие нынешние хирурги в стране, ставшие уже профессорами, - ученики академика Рыскуловой. В стране есть хирургическая школа Какиш Рыскуловой. И в нашей больнице, где много ее воспитанников, такой же принцип подхода к молодым хирургам, - вспоминает профессор Оморов.

На торжественном открытии мемориальной доски собрались представители медицинской общественности города, ведущие и молодые врачи. Много было сказано добрых слов о великой женщине. Многие говорили о том, чтобы медучилищу, которое она окончила, надо присвоить ее имя. Какиш Рыскуловна того заслужила. Без сомнения.

Автор: Нина Ничипорова