Девушку избили и изнасиловали. Родственники обвиняют милицию в бездействии

Милиция Кеминского района Чуйской области тормозит расследование дела об избиении и изнасиловании жительницы Токмака.

Родственники девушки через социальные сети рассказали, что ночью с 4 на 5 октября мужчина выманил на улицу свою бывшею жену, посадил в машину и увез к себе домой в Кемин. Там, якобы, избил ее и изнасиловал. Позже девушке удалось сбежать.

Она обратилась в больницу и написала заявление в милицию.

Следователь говорит, что дал следственное поручение на задержание подозреваемого, но его не задерживают, так как он дружит с сотрудниками милиции из числа руководства областного уголовного розыска.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области VB.KG рассказали, что проверяют эту информацию и в ближайшее время прокомментируют ее.