Калыкову, обвиняемому в убийстве прокурора, тайно продлили арест?

Мелису Калыкову, обвиняемому в убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова, продлили срок пребывания в СИЗО до 7 ноября. Об этом VB.KG сообщила его сестра Дамира Калыкова. Она заявила, что Ошский областной суд вынес соответствующее решение еще 3 сентября, однако о нем не было известно даже самому подследственному.

- Беспредел продолжается! Оказывается, уже прошло два судебных заседания без нас, родственников Мамажакыповых и адвокатов. Даже брата из СИЗО не вывозили. На одном из них было принято решение продлить ему меру пресечения. Но никто ничего не знал! Никаких документов на руки ни адвокату, ни Мелису не выдавали, - рассказала Калыкова.

По ее словам, сторона защиты подала жалобу. В связи с чем очередной процесс был перенесен.

Дамира Калыкова также отметила, что их адвокат ходатайствовал о допуске на судебный процесс СМИ. Однако, судья Жолборс Кудаяров, рассматривающий это дело, его отклонил.