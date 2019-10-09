В Бишкеке продолжается снос незаконно установленных заборов и ворот (фото)

Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека (УЗС) продолжает работу по демонтажу незаконно установленных объектов и инвентаризации муниципальных земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

На этот раз сотрудники УЗС совместно со специальной командой МП "Тазалык" демонтировали рекламный щит компании JCB на улице им. Л. Толстого, 126.

Еще был снесен павильон, установленный без разрешительных документов на пересечении улиц Московской и Логвиненко.

Кроме этого, в рамках дорожных работ на улице Тулебердиева по линии МП "Бишкекафальтсервис" продолжатся демонтаж препятствующих ремонту дорог объектов: заборов, ворот и хозпостроек.

Снесен бетонный забор жилого дома на пересечении улиц Садырбаева и Матыева, жильцы незаконно увеличили территорию своего земельного участка за счет муниципальной земли. Также горожане, живущие по адресу ул. Кара-Кульская, 34 вышли за линию красной книги, нам пришлось снести металлические ворота и ограждение из жженого кирпича.

"Дорогие горожане, частные предприниматели, арендаторы муниципальных земель! Просим вас соблюдать правила землепользования и торговли!

Мэрия города Бишкек будет жестко пресекать нарушителей порядка. Все, что установлено незаконно или используется не по целевому назначению на территории столицы будет снесено.

Согласно ст. 20 закона КР "О статусе столицы" к компетенции мэрии относится освобождение муниципальной собственности от незаконно установленных объектов, самовольно построенных и строящихся с нарушением действующих норм зданий и строений.

Демонтаж проводится без компенсации возможного материального и морального ущерба, с последующим взысканием затрат, понесённых при сносе", - говорится в сообщении мэрии.