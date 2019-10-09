Общее фото главы Таможни и Матраимова. В Таможне рассказали историю снимка

Общее фото, на котором присутствуют экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбек Матраимов, действующий глава Таможни Алтынбек Торутаев, а также министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Нурлан Акматов, было сделано в 2015 году. То есть в то время, когда Райымбек Матраимов был действующим сотрудником Таможенной службы и руководил Ошским подразделением.

Данная фотография была сделана в 2015 году, в пригороде города Ош на частном мероприятии, по приглашению одного из сотрудников таможенной службы, - говорится в сообщении ГТС.

В ведомстве обратили внимание, что на этом же снимке присутствует Шарабидин Марифов, который трагически погиб в автокатастрофе в 2017 году.

Отметим, общая фотография сотрудников Таможенной службы была опубликована в СМИ.