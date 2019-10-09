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Девушку избил и изнасиловал бывший муж. Подозреваемого привезли на допрос

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- Екатерина Улитина
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Подозреваемого в избиении и изнасиловании 27-летней жительницы Токмака сегодня утром доставили на допрос. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

5 октября девушка обратилась с заявлением, что ночью ее выманил из дома бывший муж. Когда они оказались на улице мужчина силой посадил ее в машину, привез к себе домой в Кемин, где жестоко избил и изнасиловал. Девушке удалось сбежать и написать заявление в милицию.

Однако, по словам родственников девушки, правоохранительные органы не предприняли никаких действий для задержания подозреваемого. В социальных сетях они сообщили, что он имеет дружеские связи с руководством уголовного розыска.

В ГУВД Чуйской области подтвердили, что 5 октября, действительно поступило заявление от 27-летней гражданки К.А. Об избиении и изнасиловании. Факт был зарегистрирован в ЕРПП.

Службой внутреннего расследование ГУВД Чуйской области начато служебная проверка по данному факту. Кроме, того сообщаем что, сегодня утром, 9 октября 2019 года согласно следственному поручению сотрудниками милиции вышеуказанный гражданин Т.Т. был доставлен в ОВД Кеминского района. В настоящий момент он находится у сотрудников Следственной службы для дачи показания по факту случившегося. Все обстоятельство происшедшего выясняются. Досудебные производство продолжается, - говорится в сообщении ГУВД Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/382255
Теги:
ГУВД, избиение, изнасилование, Чуйская область, Кыргызстан, расследование
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