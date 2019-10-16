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Болот Шамшиев: Я даже поменял имя герою, чтобы не навредить детям палача

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- Светлана Лаптева
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Недавно в Бишкеке состоялся круглый стол, на котором депутаты, общественные деятели и представители культуры высказали свое отношение к поправкам в существующие Законы о реабилитации репрессированных в 1918-1953 годы. Напомним, законопроект выставлен на общественное обсуждение.

От правительства выступил первый заместитель руководителя аппарата правительства Болот Жунусов. Он рассказал об опыте работ в этом направлении других стран. В то же время он предупредил о возможных негативных последствиях реализации этого закона.

- В России был случай, когда человек расследовал дело своего репрессированного отца. И всплыли имена потомков тех людей, которые участвовали в уничтожении его отца. Но этот же законопроект дает всем понять, что никому не позволено нарушать закон, - сказал он.

Кинорежиссер Болот Шамшиев поддержал инициативу депутатов, но также предостерег от злоупотреблений и попросил быть осторожнее:

- Даже в своей книге я намерено поменял имя своему герою, поскольку знаю, что сейчас живут его дети, внуки. Не хотел навредить. – говорит Болот Шамшиев.

Напомним, депутаты вынесли на обсуждение Законопроект о внесении поправок в существующие Законы о реабилитации репрессированных в 1918-1953 годы.

Парламентарии предлагают сократить перечень составов преступлений, по которым исключалась реабилитация, а осуждение по ним считалось законным. Также определить новый порядок реабилитации репрессированных лиц, учредив для этих целей комиссию по реабилитации жертв политических репрессий, которая образуется Жогорку Кенешем и действует при Институте истории, археологии и этнографии Национальной академии наук КР.

В справке обосновании отмечено, что Принятие Жогорку Кенешем предлагаемого законопроекта позволит утвердить историческую справедливость по событиям 1918-1953 годов, восстановить доброе имя многих граждан Кыргызстана, подвергшихся вопиющим противоправным массовым репрессиям в годы "красного террора" и сталинских репрессий.


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URL: https://www.vb.kg/382258
Теги:
законопроект, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Болот Шамшиев
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