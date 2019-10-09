Президент КР принял Верительные грамоты от послов нескольких стран (фото)

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, принял Верительные грамоты от Чрезвычайных и Полномочных Послов Японии, Республики Ганы, Королевства Испании, Республики Молдовы, Республики Шри Ланка и Королевства Бахрейн.

Глава государства поздравил каждого Посла лично с началом дипломатической миссии в Кыргызстане и выразил уверенность в том, что их профессиональный опыт будет способствовать развитию отношений между странами.

Президент Сооронбай Жээнбеков обсудил с новыми главами дипломатических представительств текущее состояние и приоритетные направления сотрудничества между странами, выразил заинтересованность кыргызской стороны расширению двусторонних связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, политической сферах, а также в вопросах привлечения инвестиций и поддержки предпринимательства.

Также подчеркнул готовность к углублению отношений со странами в рамках международных организаций и интеграционных объединений.

Президент отметил, что приветствует активную работу Послов по активизации сотрудничества, укреплению отношений межу странами.

Послы Японии - Сигэки Маэда, Ганы - Саути Яхья Идди, Испании - Давид Артуро Карриедо, Молдовы - Андрей Негуца, Шри Ланки - Нурдин Мохаммед Шахед и Бахрейна - Анвар Юсуф Абдулла Аль Абдулла заверили Президента Кыргызской Республики в том, что приложат максимальные усилия для наращивания потенциала двустороннего и многостороннего взаимодействия с Кыргызстаном.