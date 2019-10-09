Орозбек Дуйшеев: Национализировав Кумтор, мы его потеряем окончательно

Канадский инвестор в лице Centerra Gold Inc. и их дочерней компании ЗАО "Кумтор Голд Компани" разрабатываются рудник уже в течение 22 лет. За 12 месяцев 2018 года компания произвела 16,6 тонн золота. Общая выручка от его реализации составила 660,1 миллиона долларов. Пополнив годовой бюджет КР на 137,1 миллиона долларов США. Об этом сегодня на пресс-конференции "ВБ" заявил председатель Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Орозбек Дуйшеев.

- Это 21 процент от валовой продукции КГК. То есть, один из высоких показателей среди горнодобывающих предприятий. Причем, последние 11 лет "Кумтор" работает на основе соглашения подписанного правительством и инвестором в 2007 году. И за это время экономические показатели компании "Кумтора" достигли самого максимального показателя. Поднялась и цена на акции Centerra Gold Inc. на Фондовой бирже в Торонто до 22-24 долларов за акцию. В итоге стоимость акций КР составила более1,8 миллиардов долларов. Учитывая высокое оснащение проекта Кумтор горнодобывающей техникой и профессиональными кадрами из числа местных специалистов – до 97 процентов, а также результаты геолого-разведочных работ за 2018 год, правительству стоит пересмотреть увеличение срока деятельности компании на Кумторе после 2023-2026 года. Плюс ко всему решить вопрос о возвращении изъятых лицензий по "Коендинской" и "Карасайской" площади. А также вернуть лицензии на разведку. Терять шанс на пополнения страны новыми золотыми запасами точно не стоит, - сказал в рамках пресс-конференции Дуйшеев.