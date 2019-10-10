Эксперт предложил правительству сформировать рабочую группу по Джерую

Вызывает опасение, что идет политизация вопроса по месторождению Джеруй. Об этом на пресс-конференции "ВБ" заявил заместитель председателя Ассоциации горнопромышленников, доктор технических наук Дуйшенбек Камчыбеков.

По его словам, члены народного курултая неоднократно поднимают эту тему.

- Чтобы смягчить обстановку мы предлагаем создать рабочую группу по решению правительства и начать переговоры по Джерую, - сказал он.

В то же время эксперт напомнил, что к российской компании не должно быть никаких претензий, так как она выполнила все условия правительства КР.

- По сути к компании нет никаких претензий, так как она выполняет все условия, которые ей были предъявлены. И до сих пор выполняет. Компания ОсОО "Альянс Алтын", которая занимается разработкой месторождения "Джеруй", оплатила к настоящему времени 596 млн сомов в бюджет республики. Кроме этого, было выплачено 450 млн сомов в фонд "Бакубат-Талас". Также компания урегулировала долг прежней компании, чья лицензия была аннулирована, когда они обратились в арбитражный суд, выставив нашей стране иск на сумму в 580 млн долларов. И вот компания ОсОО "Альянс Алтын" своими средствами решила тот вопрос, - отметил он.