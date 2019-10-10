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Кыргызстанка завоевала гран-при на "Этноподиуме на Байкале"

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- Евгений Денисенко
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Гран-при ХI международного фестиваля "Этноподиум на Байкале -2019", прошедшего в Иркутске, удостоилась коллекция "Кочевница – 21" дизайнера Перизат Орозобековой из Бишкека. Фестиваль собрал ведущих модельеров, работающих в направлении этно, из разных регионов России, а также из Кыргызстана, Узбекистана Китая, Монголии.

Событие завершилось зрелищным гала-показом коллекций финалистов и экспертов в арт-заводе "Доренберг".

- Критериями оценки коллекций были новизна идеи, целостность, гармоничность, качество исполнения и, конечно же, этническая составляющая, - сообщил член жюри Султан Салиев. – Мы отдали гран-при Перизат Орозобековой, потому что - это отличная работа, которая отвечала всем критериям конкурса. Очень приятно, что среди молодых дизайнеров встречаются такие талантливые, с профессиональным подходом люди. Радует, что у молодежи не пропадает интерес к этно-моде. Некоторые коллекции покорили своими идеями, бережным отношением к народному костюму и тактичным использованием его элементов в современной одежде. Все конкурсанты - большие молодцы, так как не только заявляют о себе в этно-моде, но и приобщают к ней окружающих.

На "Этноподиуме на Байкале" с успехом показывались и работы других мастеров из Кыргызстана. В жюри отметили, что основатель и руководитель студии "Чапан" из Бишкека Жамагуль Сариева своей коллекцией "Шагдар", продемонстрировала, какой красивой и практичной может быть одежда, созданная на основе традиционного киргизского пальто-халата. Высокие оценки заслужила и коллекция "Логика художника", выполненная ее соотечественницей Татьяной Воротниковой в стиле бохо (смешение нескольких стилистических направлений). Обе кыргызстанки – лауреаты многих международных конкурсов, в том числе и "Этноподиуме на Байкале", имеют собственные дизайнерские школы.

- Этот проект направлен на укрепление единства многонациональной культуры народов Евразийского пространства. Он создан для продвижения дизайнеров одежды, мастеров и ремесленников в фэшн-индустрию, а также легкую промышленность. Проект устанавливает и расширяет творческие связи, налаживает контакты между научным и производственным потенциалом Азии и Европы, популяризует этностиль в современной моде, - говорит Роза Халтуева, президент Евразийской ассоциации этнодизайнеров, которая и выступила организатором конкурса.

- Более ста дизайнеров собралось на нынешний фестиваль, надеемся, что следующий, намечаемый на апрель 2020 года, будет еще масштабней, - продолжает Роза Халтуева. - Подготовка к нему уже началась, он будет посвящен экологии. Планируем провести, кроме показов, большой конгресс. Большая часть этнодизайнеров делают одежду из натуральных тканей, которая полезна для здоровья. В такой одежде удобно, комфортно, она не мешает человеку. Мы должны беречь природу. И у многих дизайнеров сейчас на первом месте стоит экологичность производства.


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URL: https://www.vb.kg/382278
Теги:
мода, награда, Россия, фестиваль, Кыргызстан, признание
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