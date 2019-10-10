Обман с "умными часами"

"Вместо приятной и выгодной покупки я попался на уловку интернет– мошенников, потерял деньги и время, - пожаловался редакции "ВБ" наш постоянный читатель - бишкекчанин Нусрет Мамедов. - Напишите про мой случай, чтобы другие люди не связывались с такими аферистами.

Нусрет Мусаевич рассказал, что увидел в Интернете рекламу ныне популярных наручных часов. Они называются "умными" за множество дополнительных функций. Они могут синхронизироваться с телефоном, принимать звонки, смс, управлять камерой телефона, считать пройденное расстояние и потраченные калории с помощью шагомера. Что немаловажно, в красочной рекламе было большими буквами указано: "официальный дилер", "гарантия на три года".

- Вот и решил приобрести, - говорит Мамедов. - Оформил заявку, со мной связалась девушка–оператор от фирмы, заверила, что в Кыргызстане есть сервисный пункт по ремонту этих часов. На следующий день курьер мне прямо на дом привез часы, да еще и в качестве подарка зарядное устройство, подарочный сертификат на 1000 сомов для дальнейших покупок. Я заплатил деньги, и курьер быстро уехал. Однако, распаковав коробку с часами, я заметил, что вместо заявленных в рекламе наушников в комплекте были дешевые аналоги. Конечно, сразу же позвонил оператору. В первый раз мою претензию вроде бы выслушали и обещали разобраться, но вскоре оператор исчезла, а вместе с ней и все, кто хоть что–то мог сказать по поводу моих часов. Причем мне не выдали гарантийного талона. То есть по сути никаких гарантий мне никто не дал. А в подарочном купоне вообще указан несуществующий номер. И сервисного пункта этой фирмы тоже нет в Бишкеке, поскольку она не зарегистрирована в Кыргызстане. В итоге предъявлять претензии и возвращать деньги и часы мне некому. Неужели эта фирма не платит налоги и зарабатывает деньги нечестным способом?

Корреспондент "ВБ" попыталась найти контакты продавца, но безрезультатно. Рекламу этих часов и сейчас можно найти в сети. Интересно, что цена снижена на 50 процентов. Еще две недели назад наш читатель покупал часы за 5 тысяч сомов, а сейчас они подешевели в два раза. Отметим, что вместо полноценного сайта есть лишь заявочная форма, где потенциальные покупатели оставляют свои номера для дальнейшей связи. В конце объявления написан адрес в Москве. Но если посмотреть это же объявление на российских интернет–площадках, там указывается совершенно другой адрес, уже в Ярославле.

если требуется защита

Бишкекчане могут пожаловаться на некачественную услугу или товар в Управление по защите прав потребителей при Госагентстве антимонопольного регулирования по номеру 0(312) 56–33–05.

официально

Читатели нередко жалуются, что в интернет–сети полно мошенников, выдающих себя за приличные магазины. Как себя обезопасить при интернет–сделках, "ВБ" рассказали в Управлении по защите прав потребителей при Госагентстве антимонопольного регулирования.

- В действующем законе о защите прав потребителей есть статья о дистанционном способе продажи товаров, - говорит начальник управления Назина Алыкулова. - В этой статье установлено, что потребителю в момент доставки товара должна быть в письменной форме предоставлена информация о товаре. Там же должны быть оговорены порядок и срок возврата товара. Также потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи и после передачи товара в течение пяти дней. В случае если информация о порядке и сроках возврата товара не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара.

Специалист добавила, что возврат товара возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт покупки товара, не лишает возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца. При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем требования.

- Зачастую на сегодняшний день защита прав потребителей при интернет–сделках пока еще не работает на 100 процентов, - отмечает Алыкулова. - Если рекламодатель находится внутри Кыргызстана, то его можно найти и обговорить условия. Но если предприниматели находятся за пределами республики, например в Казахстане, России, Китае и США, то доказать сам факт покупки или предъявить какие–нибудь требования будет гораздо сложнее. В настоящий момент разрабатывается законопроект об электронной коммерции, там будут установлены соответствующие нормы, защищающие как потребителя, так и предпринимателя при совершении сделок.