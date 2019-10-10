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Контакты участкового поможет узнать новое приложение от МВД

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- Виктория Гунгер
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МВД презентовало новое мобильное приложение "Мой участковый инспектор милиции". Оно поможет гражданам быстрее разобраться в законодательных нюансах. К примеру, правильно написать заявление в милицию и узнать контакты своего участкового. Об этом на круглом столе "Безопасность и противодействие преступности в новостройках Бишкека" советник министра МВД Асель Осмонова.

- Там граждане могут ознакомиться с советами участкового, как не пострадать от мошенников и много других советов. Это новый способ профилактики правоохранительных органов, направленных на сближение милиции с гражданами. Пилотным стало пока ГУВД Бишкека. Позже его планируют расширить на все регионы, - заверила она.


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URL: https://www.vb.kg/382289
Теги:
Интернет, электронное правительство, Бишкек, Кыргызстан, МВД
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