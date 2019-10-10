Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кундуз Жолдубаевой сегодня могут предъявить обвинения в захвате заложников

253  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кундуз Жолдубаевой сегодня могут предъявить обвинения по делу о событиям 7-8 августа в селе Кой Таш. Опасения на своей странице в социальной сети facebook высказал адвокат Замир Жоошев.

Ещё вчера орган следствия хотел изменить статус Жолдубаевой на подозреваемую. Только вот технически не успели подготовить текст уведомления о подозрении, - написал Жоошев.

Напомним, вчера Кундуз Жолдубаеву вызвали на допрос в качестве свидетеля. Беседа со следователем продолжалась 6 часов. Сегодня она вновь должна явится в органы для очередного допроса. Кроме того, вчера уведомление о подозрении в этом же деле вручили депутату Асель Кодурановой, ранее она являлась свидетелем.

Напомним, 7-8 августа в доме экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой Таш проводились спецоперации по его задержанию. Сейчас бывший президент находится в СИЗО ГКНБ. События тех дней расследуют правоохранительные органы, а также работает госкомиссия, которая устанавливает причины произошедшего.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382290
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  