Кундуз Жолдубаевой сегодня могут предъявить обвинения в захвате заложников

Кундуз Жолдубаевой сегодня могут предъявить обвинения по делу о событиям 7-8 августа в селе Кой Таш. Опасения на своей странице в социальной сети facebook высказал адвокат Замир Жоошев.

Ещё вчера орган следствия хотел изменить статус Жолдубаевой на подозреваемую. Только вот технически не успели подготовить текст уведомления о подозрении, - написал Жоошев.

Напомним, вчера Кундуз Жолдубаеву вызвали на допрос в качестве свидетеля. Беседа со следователем продолжалась 6 часов. Сегодня она вновь должна явится в органы для очередного допроса. Кроме того, вчера уведомление о подозрении в этом же деле вручили депутату Асель Кодурановой, ранее она являлась свидетелем.

Напомним, 7-8 августа в доме экс-президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой Таш проводились спецоперации по его задержанию. Сейчас бывший президент находится в СИЗО ГКНБ. События тех дней расследуют правоохранительные органы, а также работает госкомиссия, которая устанавливает причины произошедшего.