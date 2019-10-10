Обращение Карамушкиной к депутатам и президенту: Вы тоже соучастники

Депутат Ирина Карамушкина эмоционально выступила на заседании Жогорку Кенеша и обвинила депутатов и президента страны в соучастии во всех преступлениях, в которых обвиняют экс-президента Алмазбека Атамбаева. В этой же речи она попросила аудиенции у президента Сооронбая Жээнбекова.

Поводом для заявления депутата стало вчерашнее решение Первомайского районного суда Бишкека, заключил под домашний арест до 9 декабря депутата Асель Кодуранову.

Прокуратура требовала, чтобы Кодурановой не только запретили пользоваться телефоном, но и интернетом. Что это творится в нашем правовом государстве? Или это у нас уже царство, а не государство? Нельзя молчать, когда идет такое циничное попрание прав граждан и статуса депутата. Пока у меня есть мандат и право публичных выступлений. Я напрямую обращаюсь к президенту, уже давно не как к старому другу, а как к президенту: я прошу аудиенцию. Примите нас, и в глаза скажите, что происходит, - попросила Карамушкина.

Она отметила, что у Алмазбека Атамбаева не было в планах выводить людей к Белому дому и пытаться силой захватить власть, но он пользовался своим правом создать оппозиционную площадку.

- Если бы Атамбаев хотел переворота, он бы 7 числа (имеется в виду 7 августа 2019 года - VB.KG) повел бы людей на площадь. Люди уже тогда требовали, чтобы президент объяснил этот штурм и 8 числа, он никуда не шел, он ждал цивилизованных переговоров, а то что произошло, то что спровоцировали народ, в этом тоже есть вина власти, - сказала Карамушкина.

Кроме того, она обратилась к депутатам, заявив, что они в какой-то мере являются соучастниками тех решений, которые принимал Алмазбек Атамбаев, работая на посту президента, и которые теперь считают преступными.

- По участку в Кой-Таше, говорят, что Атамбаев его получил незаконно. Значит, все остальные законно получили участки в парке, а Атамбаев незаконно. Но, в любом случае, все эти решения, разве они совершались не при вашем согласии? Разве тогда не был спикером Асылбек Жээнбеков, а другом и однопартийцем Сооронбай Жээнбеков? Слушайте, тогда нужно говорить, что все соучастники этих преступлений. Я не слышала, чтобы Асылбек Жээнбеков или Сооронбай Жээнбеков говорили, что Атамбаев что-то делает неправильно. Все они молчали, значит они идут как соучастники и не только один Атамбаев должен отвечать, - заключила Карамушкина.

Напомним, экс-президент Алмазбек Атамбаев сейчас находится в СИЗО ГКНБ, многие его сторонники проходят обвиняемыми по уголовным делам.