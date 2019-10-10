Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Обращение Карамушкиной к депутатам и президенту: Вы тоже соучастники

284  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Ирина Карамушкина эмоционально выступила на заседании Жогорку Кенеша и обвинила депутатов и президента страны в соучастии во всех преступлениях, в которых обвиняют экс-президента Алмазбека Атамбаева. В этой же речи она попросила аудиенции у президента Сооронбая Жээнбекова.

Поводом для заявления депутата стало вчерашнее решение Первомайского районного суда Бишкека, заключил под домашний арест до 9 декабря депутата Асель Кодуранову.

Прокуратура требовала, чтобы Кодурановой не только запретили пользоваться телефоном, но и интернетом. Что это творится в нашем правовом государстве? Или это у нас уже царство, а не государство? Нельзя молчать, когда идет такое циничное попрание прав граждан и статуса депутата. Пока у меня есть мандат и право публичных выступлений. Я напрямую обращаюсь к президенту, уже давно не как к старому другу, а как к президенту: я прошу аудиенцию. Примите нас, и в глаза скажите, что происходит, - попросила Карамушкина.

Она отметила, что у Алмазбека Атамбаева не было в планах выводить людей к Белому дому и пытаться силой захватить власть, но он пользовался своим правом создать оппозиционную площадку.

- Если бы Атамбаев хотел переворота, он бы 7 числа (имеется в виду 7 августа 2019 года - VB.KG) повел бы людей на площадь. Люди уже тогда требовали, чтобы президент объяснил этот штурм и 8 числа, он никуда не шел, он ждал цивилизованных переговоров, а то что произошло, то что спровоцировали народ, в этом тоже есть вина власти, - сказала Карамушкина.

Кроме того, она обратилась к депутатам, заявив, что они в какой-то мере являются соучастниками тех решений, которые принимал Алмазбек Атамбаев, работая на посту президента, и которые теперь считают преступными.

- По участку в Кой-Таше, говорят, что Атамбаев его получил незаконно. Значит, все остальные законно получили участки в парке, а Атамбаев незаконно. Но, в любом случае, все эти решения, разве они совершались не при вашем согласии? Разве тогда не был спикером Асылбек Жээнбеков, а другом и однопартийцем Сооронбай Жээнбеков? Слушайте, тогда нужно говорить, что все соучастники этих преступлений. Я не слышала, чтобы Асылбек Жээнбеков или Сооронбай Жээнбеков говорили, что Атамбаев что-то делает неправильно. Все они молчали, значит они идут как соучастники и не только один Атамбаев должен отвечать, - заключила Карамушкина.

Напомним, экс-президент Алмазбек Атамбаев сейчас находится в СИЗО ГКНБ, многие его сторонники проходят обвиняемыми по уголовным делам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382296
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Асылбек Жээнбеков, Ирина Карамушкина, Сооронбай Жээнбеков, Жогорку Кенеш, уголовное дело
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  