Работой милиции больше всего недовольны в новостройках

За последний год больше всего обращений в милицию были по факту проникновения или ограбления дома – 73,6 процентов. На втором месте – ограбление с применением силы – 71,4 процента, кражи личного имущества и карманные на третьем – 66,1 процента. Об этом на круглом столе "Безопасность и предотвращение преступности в новостройках Бишкека" сообщила главный специалист отдела статистики Нацстаткома Динара Сооронбаева.

По ее словам, больше всего угонов пришлось на столицу Кыргызстана. В новостройках их меньше.

- При этом критически относятся к работе милиции 52 процента бишкекчан и 56 процентов жителей жилмассивов. Причинами называется не эффективная работа органов и коррумпированность, - подчеркнула Сооронбаева.