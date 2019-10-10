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Работой милиции больше всего недовольны в новостройках

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- Виктория Гунгер
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За последний год больше всего обращений в милицию были по факту проникновения или ограбления дома – 73,6 процентов. На втором месте – ограбление с применением силы – 71,4 процента, кражи личного имущества и карманные на третьем – 66,1 процента. Об этом на круглом столе "Безопасность и предотвращение преступности в новостройках Бишкека" сообщила главный специалист отдела статистики Нацстаткома Динара Сооронбаева.

По ее словам, больше всего угонов пришлось на столицу Кыргызстана. В новостройках их меньше.

- При этом критически относятся к работе милиции 52 процента бишкекчан и 56 процентов жителей жилмассивов. Причинами называется не эффективная работа органов и коррумпированность, - подчеркнула Сооронбаева.


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URL: https://www.vb.kg/382297
Теги:
МВД, новостройки, конфликт, Бишкек, Кыргызстан
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