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Депутаты ответили на речь Карамушкиной: Вашему лицемерию нет предела

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- Екатерина Улитина
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Депутат Айнуру Алтыбаева и вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева ответили на выступление коллеги Ирины Карамушкиной, в котором она обвинила депутатов и президента в соучастии в преступлениях.

- Кроме того, что я депутат я еще и мать и у меня до сих пор перед глазами стоят слезы матери погибшего Усенбека Ниязбекова, слезы супруги и детей главы Чуйского ГУВД Самата Курманкулова, которые стояли у дверей палаты и ждали, когда он придет в себя, - сказала Алтыбаева.

По поводу обвинений в якобы соучастии депутатов в преступлениях по ТЭЦ, Айнуру Алтыбаева отметила, что депутаты не могут вмешиваться в хозяйственную деятельность и следить за тем, как тратят деньги во время исполнения проектов.

Вице-спикер Аида Касымалиева была еще жестче. Она упрекнула Карамушкину в лицемерии.

- Вы говорите о своем телефоне, который забрали у вас два месяца назад, а мать потеряла в эти дни сына. И вы сравниваете эти вещи, жалуетесь на произвол. Я не думаю, что это в рамках дозволенного человеку или депутату, можно перекладывать с больной головы на здоровую. Должен быть предел вашему лицемерию и нахрапу, - заключила Касымалиева.

Напомним, во время операции по принудительному приводу Алмазбека Атамбаева на допрос погиб руководитель группы "Альфа" Усенбек Ниязбеков, тяжелую травму мозга получил глава ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов. Сейчас это дело расследуют правоохранительные органы, Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявлены обвинения.


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URL: https://www.vb.kg/382298
Теги:
Айнуру Алтыбаева, Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, Кыргызстан, Аида Касымалиева, Жогорку Кенеш, уголовное дело
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