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Увидели свет три новые книги детского писателя Алексея Мальчика

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- Анастасия Карелина
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Сразу три новые книги выпустил детский писатель, директор Центра германистики Кыргызско-Российского Славянского университета, кандидат архитектуры, историк искусства Алексей Мальчик.

"Кузнечик и улитка", "Тигренок и еж" и "Целебный источник" вышли в отечественном издательстве "Кутаалам", специализирующемся на детской и учебной литературе. Все три книги сопровождаются красочными цветными иллюстрациями художников Т. Дедиковой и М. Бекова. Тираж каждой - более трех тысяч экземпляров.

"Ранее, в 2006 году, мы художником Айдаром Касымбековым за свой счет издали сборник моих сказок под названием "Целебный источник", - рассказал Алексей Мальчик. - Естественно, что тираж был небольшим. Новые же книжки мы смогли выпустить при поддержке USAID. Теперь они будут бесплатно распространяться по детским домам, школам-интернатам и обычным общеобразовательным школам Кыргызстана".

"Кузнечик и улитка", "Тигренок и еж" и "Целебный источник", как и предыдущие произведения Мальчика написаны в стихах.


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URL: https://www.vb.kg/382300
Теги:
вуз, дети, книги, Бишкек, Кыргызстан
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