В Новосибирске после массовой драки мигрантов начались рейды

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, в областном центре сотрудниками правоохранительных органов при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии проходят оперативно-профилактические мероприятия. Они направлены на предупреждение, выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства.

Поводом для очередных проверок послужил инцидент, случившийся 7 октября возле Хилокского рынка. Здесь произошла массовая драка между мигрантами, в том числе из Кыргызстана, с одной стороны, и рэкетирами с другой. В ходе разбирательства, в котором приняли участие, хотя дрались далеко не все, около 200 человек, были сожжены две машины. На локализацию конфликта были брошены крупны силы правоохранителей, бойцов ОМОНа. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что в ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции посетили места массовой концентрации приезжих из других стран. В результате было проверено 195 граждан ближнего зарубежья, 30 из которых доставлены в отдел полиции. 11 человек помещены в спецприемник, сейчас в отношении них осуществляется сбор материалов с целью последующего выдворения за пределы Российской Федерации. Граждан Кыргызстана, по информации посольства КР в РФ, среди этих людей нет.