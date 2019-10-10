В Бишкеке появятся еще 44 камеры "Безопасного города". Список улиц

В течение следующих 12 месяцев в Бишкеке, Оше и регионах появится 266 стационарных и 40 передвижных постов фиксации нарушений правил дорожного движения.

Отметим, Госкомитет информационных технологий и связи совместно с китайской компанией Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd запускает реализацию второго этапа проекта "Безопасный город".

В Госкомитете VB.KG предоставили список мест, где будут установлены камеры.

Бишкек

пересечение улиц И. Ахунбаева -Чортекова

пересечение улиц Масалиева - Тыналиева

пересечение улиц А.Токомбаева-Ж.Пудовкина

пересечение улиц А. Токомбаева - Нуркамал

пересечение улиц Т. Молдо-Баялинова

пересечение улиц Ж.Пудовкина-Суеркулова

пересечение улиц Б.Алыкулова-И. Ахунбаева

пересечение улиц Байтак Баатыра-А.Токонбаева

пересечение улиц Д.Садырбаева- Семетей

пересечение улиц Дэн Сяопина-П.Лумумбы

пересечение пр.Чуй-ул. Тоголок Молдо

пересечение улиц Токтоналиева-А.Масалиева

пересечение пр. Ж.Жолу - ул. Кулиева (западный вокзал)

пересечение пр. Ж.Жолу - ул. Ибраимова

пересечение улиц Киевкая-Абдрахманова

пересечение улиц Киевская-Ибраимова

пересечение улиц Анкара-Ч.Валихонова

пересечение улиц Салиева-Курманжан Датка

пересечение улиц Махатма Ганди-Боталиева

пересечение улиц Токтогула - Панфилова

пересечение улиц Гагарина -Асаналиева (Некрасова)

пересечение улиц Панфилова-М.Горького

пересечение улиц Л.Толстого - Панфилова

пересечение улиц Шопокова - Жумабек

пересечение улиц Московская-Тоголок Молдо

пересечение улиц М.Фрунзе-Лермонтова

пересечение улиц Тоголок Молдо-пр.Жибек-Жолу

пересечение улиц Тоголок Молдо-Щербакова

пересечение улиц Орозбекова-Щербакова

пересечение улиц Элебесова-Щербакова

пересечение улиц Сухэ Батора-Юнусалиева

пересечение улиц Сухэ Батора-А.Токонбаева

пересечение улиц Ахунбаева-Токтоналиева

пересечение улиц Бейшеналиева-Токтогула

пересечение улиц Кулиева-Токтогула

пересечение улиц Кулиева-Рыскулова

пересечение улиц Киевская-Бейшеналиева

пересечение пр.Чуй- ул.Ибраимова

пересечение улиц Патриса Лумумбы-Профсоюзная

пересечение улиц Осмонкулова -пр.Жибек-Жолу

пересечение улицЧортекова-Куюкова

пересечение пр.Чуй-Ч.Валиханова

пересечение улицЖайыл Баатыра-Д.Садырбаева

пересечение улиц Ибраимова-Фрунзе

Ош

Пересечениеул.И.Раззаков-Касымбекова

Пересечениеул.И.Раззаков-Ош Госрегистр

пересечение ул.И.Раззаков-Усманова

пересечение ул. И. Раззаков-Беш-Куприк (Артыков)

пересечение ул.А.Масалиев-Райимбеков

пересечение ул.А.Масалиев-Навои

пересечение ул.А.Масалиев-Монуева

Пересечениеул.А.Масалиев-Абдыкадырова

пересечение ул.А.Масалиев- Ленинградская

пересечение ул.А.Монуева-А.Шакирова-А.Алимжанова

пересечение ул.А.Шакирова-Жумабаева

пересечение ул.А.Шакирова-ТЦ "Таатан"

пересечение ул.Н.Исанова-Петрова

пересечение ул.Н.Исанова-ор.Ош КУУ – Бахапова

пересечение ул.Курманжан-Датка-8-Марта

пересечение ул.Курманжан-Датка- Киргизская

пересечение ул.Курманжан-Датка-Мамажан

пересечение ул.Курманжан-Датка-А.Навои

пересечение ул.Курманжан-Датка-Г.Айтиева

пересечение ул.КурманжанДатка- Р.Абдыкадырова

пересечение ул.КурманжанДатка- М.Ломоносова

пересечение ул.КурманжанДатка- Асранкулова

пересечение ул.КурманжанДатка-Джиннах

пересечение ул. Ленина-А.Навои

пересечение ул.Ленина-Г.Айтиев

пересечение ул.Ленина-Р Абдыкадырова

пересечение ул.Ленина-Джиннах

пересечение ул.Б.Осмонова- Ак-Тилек№27

пересечение ул.Б.Осмонова-Абдыкадырова

пересечение ул.Касымбекова-У.Салиевой

пересечение ул.Р.Абдыкадырова-Амир-Темур

пересечение ул.Р.Абдыкадырова-Осконалиева

пересечение ул.Г.Айтиева-Ш.Руставели

пересечение ул.Г.Айтиева- Осконалиева

пересечение ул. А. Мамырова-Санкт-Петербург

Скачать полный список мест, где появятся камеры "Безопасного города", можно нажав на ссылку ниже