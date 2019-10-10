В Бишкеке появятся еще 44 камеры "Безопасного города". Список улиц

В течение следующих 12 месяцев в Бишкеке, Оше и регионах появится 266 стационарных и 40 передвижных постов фиксации нарушений правил дорожного движения.
Отметим, Госкомитет информационных технологий и связи совместно с китайской компанией Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd запускает реализацию второго этапа проекта "Безопасный город".
В Госкомитете VB.KG предоставили список мест, где будут установлены камеры.
Бишкек
пересечение улиц И. Ахунбаева -Чортекова
пересечение улиц Масалиева - Тыналиева
пересечение улиц А.Токомбаева-Ж.Пудовкина
пересечение улиц А. Токомбаева - Нуркамал
пересечение улиц Т. Молдо-Баялинова
пересечение улиц Ж.Пудовкина-Суеркулова
пересечение улиц Б.Алыкулова-И. Ахунбаева
пересечение улиц Байтак Баатыра-А.Токонбаева
пересечение улиц Д.Садырбаева- Семетей
пересечение улиц Дэн Сяопина-П.Лумумбы
пересечение пр.Чуй-ул. Тоголок Молдо
пересечение улиц Токтоналиева-А.Масалиева
пересечение пр. Ж.Жолу - ул. Кулиева (западный вокзал)
пересечение пр. Ж.Жолу - ул. Ибраимова
пересечение улиц Киевкая-Абдрахманова
пересечение улиц Киевская-Ибраимова
пересечение улиц Анкара-Ч.Валихонова
пересечение улиц Салиева-Курманжан Датка
пересечение улиц Махатма Ганди-Боталиева
пересечение улиц Токтогула - Панфилова
пересечение улиц Гагарина -Асаналиева (Некрасова)
пересечение улиц Панфилова-М.Горького
пересечение улиц Л.Толстого - Панфилова
пересечение улиц Шопокова - Жумабек
пересечение улиц Московская-Тоголок Молдо
пересечение улиц М.Фрунзе-Лермонтова
пересечение улиц Тоголок Молдо-пр.Жибек-Жолу
пересечение улиц Тоголок Молдо-Щербакова
пересечение улиц Орозбекова-Щербакова
пересечение улиц Элебесова-Щербакова
пересечение улиц Сухэ Батора-Юнусалиева
пересечение улиц Сухэ Батора-А.Токонбаева
пересечение улиц Ахунбаева-Токтоналиева
пересечение улиц Бейшеналиева-Токтогула
пересечение улиц Кулиева-Токтогула
пересечение улиц Кулиева-Рыскулова
пересечение улиц Киевская-Бейшеналиева
пересечение пр.Чуй- ул.Ибраимова
пересечение улиц Патриса Лумумбы-Профсоюзная
пересечение улиц Осмонкулова -пр.Жибек-Жолу
пересечение улицЧортекова-Куюкова
пересечение пр.Чуй-Ч.Валиханова
пересечение улицЖайыл Баатыра-Д.Садырбаева
пересечение улиц Ибраимова-Фрунзе
Ош
Пересечениеул.И.Раззаков-Касымбекова
Пересечениеул.И.Раззаков-Ош Госрегистр
пересечение ул.И.Раззаков-Усманова
пересечение ул. И. Раззаков-Беш-Куприк (Артыков)
пересечение ул.А.Масалиев-Райимбеков
пересечение ул.А.Масалиев-Навои
пересечение ул.А.Масалиев-Монуева
Пересечениеул.А.Масалиев-Абдыкадырова
пересечение ул.А.Масалиев- Ленинградская
пересечение ул.А.Монуева-А.Шакирова-А.Алимжанова
пересечение ул.А.Шакирова-Жумабаева
пересечение ул.А.Шакирова-ТЦ "Таатан"
пересечение ул.Н.Исанова-Петрова
пересечение ул.Н.Исанова-ор.Ош КУУ – Бахапова
пересечение ул.Курманжан-Датка-8-Марта
пересечение ул.Курманжан-Датка- Киргизская
пересечение ул.Курманжан-Датка-Мамажан
пересечение ул.Курманжан-Датка-А.Навои
пересечение ул.Курманжан-Датка-Г.Айтиева
пересечение ул.КурманжанДатка- Р.Абдыкадырова
пересечение ул.КурманжанДатка- М.Ломоносова
пересечение ул.КурманжанДатка- Асранкулова
пересечение ул.КурманжанДатка-Джиннах
пересечение ул. Ленина-А.Навои
пересечение ул.Ленина-Г.Айтиев
пересечение ул.Ленина-Р Абдыкадырова
пересечение ул.Ленина-Джиннах
пересечение ул.Б.Осмонова- Ак-Тилек№27
пересечение ул.Б.Осмонова-Абдыкадырова
пересечение ул.Касымбекова-У.Салиевой
пересечение ул.Р.Абдыкадырова-Амир-Темур
пересечение ул.Р.Абдыкадырова-Осконалиева
пересечение ул.Г.Айтиева-Ш.Руставели
пересечение ул.Г.Айтиева- Осконалиева
пересечение ул. А. Мамырова-Санкт-Петербург
Скачать полный список мест, где появятся камеры "Безопасного города", можно нажав на ссылку ниже