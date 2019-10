ИГИЛ пойдет войной против талибов или против стран ЦА?

В СМИ Казахстана опубликована статья Алишева Максудова, в которой он приводит расклад возможных действий ИГИЛ. По его словам, не исключено, что Халифат Аль-Багдади будет воссоздан в Центральной Азии для давления на Россию и Китай:

"Почему в этом случае мнения лидера ближневосточной военизированной организации, признаваемой на Западе террористической структурой, и весьма авторитетного западного интеллектуала совпадают.

Издание Military Times опубликовало статью Шона Сноу под названием "ISIS in Afghanistan is still able to field thousands of fighters despite hellacious fight to destroy it" - "ИГИЛ в Афганистане, несмотря на неимоверные усилия по его уничтожению, все еще в состоянии выставить тысячи боевиков".

В ней говорится так: "В недавнем докладе ООН говорится, что Исламское Государство в Афганистане насчитывает от 2,5 тысяч до 4 тысяч боевиков. Согласно отчету Министерства обороны США по Афганистану за 2019 год, под ружьем у этой террористической группировки в стране находится менее 2 тысяч человек.

Судя по приведенным в отчете ООН данным, менее 10 процентов пребывающих сейчас в Афганистане боевиков ИГИЛ имеют опыт участия в военных действиях на территории Ирака и Сирии в составе основных сил группировки.

Представители руководства миссии Resolute Support (воинского контингента НАТО в Афганистане) заявили корреспонденту издания Military Times о том, что результаты проведенной ею оценки возможностей и траектории движения террористической группировки вызывают озабоченность".

Издание Ahlul Bayt News Agency со ссылкой на Masseer Especial Journal опубликовало материал под названием "How did we defeat US in its ISIS project?" - "Как мы нанесли американцам поражение в рамках их проекта под названием ИГИЛ" в виде интервью с Сайедом Хасаном Насруллой, генеральным секретарем ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла", признанной террористической структурой в Канаде, США, Израиле, Египте, Лигой арабских государств, в странах Персидского залива, а также частично в ЕС, Австралии и Великобритании, и поддерживаемой Ираном и Сирией.

В нем интервьюируемый политик, откликаясь на реплику журналиста "Недавно вы предупреждали о возрождении Исламского Государства и возобновлении им своей деятельности", в частности говорит так: "Многие из лидеров ИГИЛ все еще живы, и они были выведены из-под удара в районах к востоку от Евфрата и на различных полях сражений.

Судя по имеющейся у нас информации, американцы перебросили некоторые части Исламского Государства в Афганистан. Теперь же вопрос стоит так: против кого члены этой группировки станут действовать - против движения Талибан в Афганистане или против стран Центральной Азии?! И этот вопрос остается открытым. Часть ИГИЛ была переправлена в Северную Африку.

Окажется неудивительным, если в дальнейшем ИГИЛ будет использоваться для оказания давления на Китай, Россию и другие страны, потому что США прибегают к подобным методам".

С одной стороны, такое мнение из уст лидера организации, признаваемой террористической во всем цивилизованном западном мире, выглядит как своего рода наведение тени на плетень: одна террористическая группировка пугает мирные государства нашествием иной террористической группировки. Но, с другой стороны, обращает на себя внимание тот факт, что оно вполне согласуется с соответствующими политическими прогнозами таких некоторых весьма уважаемых экспертов Запада, которых трудно заподозрить в политическом единомыслии с той же "Хезболлой".

Так, к примеру, видный итальянский экономист и бизнесмен Джанкарло Элиа Валори, который читал лекции по международным делам и экономике в таких ведущих высших учебных заведениях мира, как Пекинский университет, Еврейский университет в Иерусалиме и Университет Ешива в Нью-Йорке, неоднократно высказывал аналогичное мнение. В статье под названием "The China-Russia axis and Eurasia" - "Ось Китай-Россия и Евразия", опубликованном в издании Modern Diplomacy в июле 2016 года, он утверждал о "большой вероятности того, что Халифат аль-Багдади – понесший территориальные потери в Сирии и Ираке – будет воссоздан в Центральной Азии - на стыке российской цивилизации и ханьского мира" и о том, что "близость вновь набравших силу исламистских кругов к двум новым державам, а именно к России и Китаю, создаст условия для дестабилизации Урала и Центральной Сибири в будущем".

Ну, и чем же в данном случае отличаются друг от друга мнения лидера ближневосточной военизированной организации, признаваемой на Западе террористической структурой, и весьма авторитетного западного интеллектуала?! Пожалуй, ничем. Оба они, в общем-то, говорят о большой вероятности превращения Центральной Азии в зону противостояния основных мировых военно-политических сил. Еще в частности - о том, что со стороны Афганистана над постсоветским центрально-азиатским регионом нависает угроза, принимающая все более и более конкретный характер. В 2016 году, когда итальянский интеллектуал Джанкарло Элиа Валори высказывался на эту тему, она еще была во многом гипотетической. А теперь, когда примерно о том же самом говорит лидер "Хезболлы" Сайед Хасан Насрулла, речь уже идет о совершенно конкретной опасности. Но все это пока происходит на той стороне реки Пяндж и Амударья.

А как обстоят дела на этой стороне? Тут Вашингтон усиленно продвигает вперед проект 5+1 или C-Five Plus, имеющий целью объединение постсоветской Центральной Азии и Афганистана в единый регион или же, иначе говоря, обеспечение большей открытости Казахстана и других бывших союзных республик региона перед Афганистаном. Остается только спросить: как такую инициативу следовало бы оценивать в свете вышеизложенных мнений?"