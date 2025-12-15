Погода
Сборная Кыргызстана (U-23) готовится к Кубку Азии в Турции

261  0
- Самуэль Деди Ирие
Молодёжная сборная Кыргызстана по футболу продолжает активную подготовку к финальной стадии Кубка Азии U23, проводя учебно-тренировочные сборы в Турции.

На сборах команда сосредоточена на тактической и физической подготовке, отрабатывает игровые схемы, тренировочные матчи и взаимодействие между линиями. Главный тренер уделяет внимание как командной игре, так и индивидуальной подготовке игроков, чтобы максимально подготовить их к турниру.

Сборы продлятся до 16 декабря, после чего команда вернётся в Кыргызстан для завершающей подготовки и участия в официальных матчах Кубка Азии U23.


