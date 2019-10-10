Особенности финансовой диджитализации

Указом президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова 2019 г. объявлен Годом развития регионов и цифровизации страны. Цифровые технологии должны проникнуть во все сферы жизни и государственные структуры. Коснулись трансформации и финансового сектора республики.

Какие именно изменения произошли в этой сфере, рассказал председатель Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов.

Объемы безналичности растут

- Толкунбек Сагынбекович, решение задачи диджитализации финансового сектора Кыргызстана напрямую связано с уровнем доступа к цифровым услугам в регионах. Что было сделано для того, чтобы улучшить ситуацию в этом направлении?

- По цифровизации финансовых услуг и установке банковского оборудования в регионах идет целенаправленная работа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество банкоматов увеличилось на 6,2 процента, или на 95 банкоматов, а POS–терминалов - на 16,6 процента, или 1 539 штук. До конца текущего года планируется завезти и установить еще 100 банкоматов в населенных пунктах на периферии. Кроме того, Национальный банк запустил пилотный проект, нацеленный на обеспечение населения отдаленных регионов страны денежной наличностью за счет выезда банковских касс на места. Этой программой было охвачено 127 сел Джалал–Абадской, Ошской и Нарынской областей. Мы рассчитываем также, что с помощью этой программы можно составить более точные карты размещения банковского оборудования в соответствии с потребностями жителей регионов.

- В какую сторону изменился объем безналичных платежей?

- Количество безналичных платежей постоянно растет. По состоянию на 1 сентября 2019 г. общее количество платежных карт составило около 2,8 миллиона штук, увеличившись за год почти на 22 процента. При этом половина из них - карты национальной системы "Элкарт". Сегодня банковские платежные карты принимаются к обслуживанию в 1 628 банкоматах и 10 807 POS-терминалах, установленных по всей территории республики.

- С каждым днем все популярнее становятся способы безналичной оплаты покупок и услуг с помощью мобильных приложений. Какие новости есть по этому направлению?

- Для держателей национальных карт "Элкарт" разработано специальное приложение "Элкарт Мобайл". Оно позволяет осуществлять практически все финансовые операции по мобильному телефону. На сегодня активными пользователями этого приложения стали свыше 53 тысяч человек. И они уже успели провести более 800 тысяч различных транзакций. Кроме того, с 1 марта 2019 г. ЗАО "МПЦ" запустил проект по совершению платежей с использованием QR–кода (двухмерный штрих–код) через мобильное приложение "Элкарт Мобайл". Этот продукт не требует никаких инвестиций, что можно считать большим плюсом для развития электронной коммерции. Для успешного использования сервиса подходит практически любой телефон со встроенной камерой.

- На фоне всех этих мобильных новинок классический онлайн– и интернет–банкинг, к которому многие уже привыкли, наверное, становится менее востребован среди пользователей?

- Отнюдь нет. Коммерческие банки активно развивают услуги онлайн–банкинга, интернет–банкинга наряду с мобильным банкингом. Более того, с начала 2019 г. выросли показатели по электронным деньгам. По состоянию на конец второго квартала 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. количество электронных кошельков увеличилось почти в 1,6 раза, составив более 1,4 миллиона кошельков. Объем операций по оплате за товары и услуги по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. вырос до 1,4 миллиарда сомов. При этом количество операций увеличилось на 0,25 процента и составило 4,1 миллиона операций.

Без разногласий

- У Национального банка были разногласия с операторами сотовой связи из–за намерения этих компаний выйти на финансовый рынок, предоставив абонентам услуги электронных кошельков на базе лицевого счета. Они как–то разрешились?

- Камнем преткновения был вопрос соблюдения закона по противодействию отмывания доходов, где говорится, что все пользователи должны быть идентифицированы. В целях поддержки инициатив по развитию безналичных платежей и обеспечения интеграции мобильных приложений с электронными государственными услугами. Национальным банком совместно с ГСФР и операторами сотовой связи 13 августа 2019 г. подписано Соглашение "Об участии операторов сотовой связи в развитии мобильных услуг в сотрудничестве с коммерческими банками и платежными организациями". В рамках данного соглашения пользователи мобильных приложений должны пройти процедуру идентификации до 1 октября 2020 г.

- Что это означает?

- До конца этого периода неидентифицированные пользователи мобильных приложений смогут проводить только низкорисковые операции. То есть проводить оплату коммунальных услуг, налогов, сборов, госпошлин, штрафов и иных платежей в бюджет, пополнение банковских счетов, плату за бытовые услуги и товары, осуществляемые резидентами, имеющими расчетный счет в коммерческих банках КР, на сумму не более 30 тысяч сомов в месяц. Сотовые операторы должны будут обеспечить идентификацию кошельков. Если этого не будет сделано, то кошельки будут отключаться.

- Какие еще изменения были внесены в законодательство?

- Также в рамках мероприятий по цифровизации услуг Национальный банк и ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" принимали активное участие в деятельности рабочей группы ГКИТС по утверждению единого стандарта двухмерного символа штрих–кода (QR–код; утвержден приказом Кыргызстандарта от 15 апреля 2019 г. №18–СТ). В целях стандартизации проведения участниками платежных систем на территории КР платежей с использованием двухмерных символов штрих–кода (QR–код) и обеспечения операционной совместимости различных платежных систем Национальным банком разработан проект Правил проведения платежей с использованием двухмерных символов штрих–кода (QR–код). В настоящее время создана рабочая группа по проведению анализа регулятивного воздействия (АРВ) к проекту Правил, в состав которой входят представители коммерческих банков, операторов платежных систем и операторов сотовой связи.

Под государственные гарантии

- Какие меры были приняты в этом году для увеличения объемов финансирования региональных проектов?

- Для расширения кредитования региональных проектов Национальный банк с начала 2019 г. на кредитных аукционах предоставил коммерческим банкам ресурсы в национальной валюте на сумму более 2 миллиардов сомов. Эти средства ушли к конечным заемщикам с максимальной процентной ставкой в 12 процентов. Коммерческие банки профинансировали порядка 75 крупных региональных проектов. Также комбанками КР (принимают участие 15 банков) сегодня реализуются проекты по беззалоговому кредитованию региональных проектов. В регионах страны профинансировано 80 таких проектов на сумму 286,9 миллиона сомов.

- Национальный банк как–то участвует в работе АО "Гарантийный фонд", призванного обеспечить доступ субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам?

- Безусловно. Для поддержки финансирования региональных проектов Национальный банк инвестировал в капитал акционерного общества "Гарантийный фонд" 550 миллионов сомов, став акционером с долей в 49 процентов.

- Какие предпринимательские начинания поддерживает "Гарантийный фонд"?

- Национальным банком, Российско–Кыргызским фондом развития (РКФР) и ОАО "Гарантийный фонд" разработан механизм реализации финансирования стартап–проектов по переработке сельхозпродукции от производителей Баткенской, Таласской и Нарынской областей. Для этих областей особенно необходима инвестиционная поддержка на первоначальном этапе повышения уровня экономического развития с учетом сложных географических и климатических условий. В рамках реализации этого проекта РКФР выделил 1 миллион долларов, который будет равномерно распределен по этим трем регионам.

- Через какие банки бизнесмены смогут получить финансирование для своих стартапов?

- В программе собирается участвовать ряд коммерческих банков. В настоящее время ими проводится работа по заключению соглашений с РКФР, после чего коммерческими банками будут выданы кредиты в рамках рассматриваемой программы. Со своей стороны, ОАО "Гарантийный фонд" будет предоставлять гарантии предпринимателям, стартап–проекты которых будут отобраны для финансирования.

- Каковы требования по данному виду финансирования?

- Отличительная особенность программы финансирования - минимальные требования к залоговому обеспечению и отсутствие требований по безубыточной деятельности в течение трех лет, низкая процентная ставка - 4 процента, срок финансирования - до 7 лет, льготный период по возврату денежных средств (до 24 месяцев) и консультационная поддержка предпринимателей.

Беседовала Василиса МИХАЙЛОВА.