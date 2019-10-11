В России нашли пропавшего без вести кыргызстанца. Он был в тюрьме

При содействии представительства МВД КР в РФ было установлено местонахождение в России 41-летнего гражданина Кыргызстана Н.М., который разыскивался оставшимися на родине близкими.

Его поиски, рассказали в представительстве, начались после обращения в апреле текущего года 38-летней супруги этого мужчины. Она сообщила, что в последний раз он выходил на связь в феврале 2019 года, позвонив из города Новый Уренгой. Больше никаких сигналов от него поступало, связь с родственниками оборвалась.

Сотрудники представительства КР связались с коллегами из Главного Управления уголовного розыска МВД Российской Федерации. Во взаимодействии с территориальными подразделениями правоохранительных органов был осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате удалось выяснить, что Н.М. отбывает наказание за противоправные деяния. В марте 2019 года его привлекли к уголовной ответственности по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК РФ, суд приговорил кыргызстанца к 6 месяцам лишения свободы.

О том, что Н.М. отбывал наказание в одном из СИЗО ФСИН России, сообщили родственникам. По истечению данного срока мужчина был освобожден и к настоящему времени уже вернулся на родину, отметили в представительстве МВД КР в РФ.