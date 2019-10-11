15 октября в центре Бишкека не будет воды

15 октября в центре столицы временно не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Запад-2" и на городских водопроводных сетях 15 октября с 9 до 18 часов временно будет прекращена подача холодной воды в центральной части города, а именно в районе, ограниченном проспектами Манас, Чуй, Жибек-Жолу и улицами Турусбекова, Журнальной, Баялинова, Рыскулова, Ю. Фучика, рекой Ала-Арча и линией железной дороги, в том числе:
· Детские сады №73, №58, №72, №8, №165, №167, №22, "Жылдыз";
· Специальный детских сад №164;
· Школы №68, №31, №9; №13 №8, №2, №19;
· ЦСМ №13,
· Городская клиническая больница №1;
· Клинический родильный дом №2;
· Проф. лицеи №10, №100
· Частные детские сады: IndigoKidsWest, Uni kids, "Малышарики", "Веточка", "Ангелочек", "Дастан", "Остров знаний", "Умняшка";
· Детский образовательный центр "Кораблик";
· Медицинские центры London Bishkek, "Глория", "Семья и здоровье", "Триамед";
· Стоматологическая поликлиника №2;
· Институт социального развития и предпринимательства;
· Институт экономики и финансов;
· Национальная Академия Наук КР;
· Национальный банк г. Бишкек по ул. Уметалиева;
· Центр защиты детей по бульвару М. Гвардии, 32а;
· Министерство юстиции КР;
· Бишкекское троллейбусное управление;
· Ленинская районная администрация (слабое давление);
· военная часть №4 УГПС;
· ТРЦ "I - Mall;
· ОАО "Арпа";
· ОсОО "Ош базары";
· Берекет Гранд;
· ТК "Берекет Универсал", "Берекет";
· ЗАО "Берекет";
· АО "Кондитерский комбинат";
· Кыргызское общество слепых и глухих по ул. им. Ж. Боконбаева, 191;
· Бишкекская финансово-экономическая академия;
· Национальное объединение народного худ. пром. "Кыял";
· Международный университет Кыргызстана;
· Западный РЭС;
· КТРК;
· Ленинский районный суд;
· Нацкомиссия по государственному языку;
· Кыргызско-турецкий женский лицей "Анадолу";
· Управление земельными ресурсами мэрии г. Бишкек;
· МП "Бишкекглавархитектура";
· Бишкекский финансово-экономический техникум;
· МТУ №1, №14.
С 10 до 15 часов того же дня не будет холодной воды в квадрате, ограниченном улицами Байтик Баатыра, Медерова, И. Ахунбаева и рекой Ала-Арча.
Также временно снижено давление подачи питьевой воды в районе, ограниченном ул. Медерова, ул. Абая, ул. Байтик Баатыра и ул. М. Горького.
Столичные школы и детские сады, где будет прекращена подача питьевой воды, в этот день работать не будут. Все медицинские центры и родильные дома будут принимать горожан в штатном режиме, на экстренные случаи подготовлены запасы воды.
- Мы приносим извинения за причиненные неудобства и просим горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой, говорится в сообдщении.
Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:
- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;
- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44
- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45
Фотофакты можно прислать также и на WhatsApp "Бишкекводоканала" по номеру: 0770 838458