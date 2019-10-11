Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

15 октября в центре Бишкека не будет воды

496  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

15 октября в центре столицы временно не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Запад-2" и на городских водопроводных сетях 15 октября с 9 до 18 часов временно будет прекращена подача холодной воды в центральной части города, а именно в районе, ограниченном проспектами Манас, Чуй, Жибек-Жолу и улицами Турусбекова, Журнальной, Баялинова, Рыскулова, Ю. Фучика, рекой Ала-Арча и линией железной дороги, в том числе:

· Детские сады №73, №58, №72, №8, №165, №167, №22, "Жылдыз";

· Специальный детских сад №164;

· Школы №68, №31, №9; №13 №8, №2, №19;

· ЦСМ №13,

· Городская клиническая больница №1;

· Клинический родильный дом №2;

· Проф. лицеи №10, №100

· Частные детские сады: IndigoKidsWest, Uni kids, "Малышарики", "Веточка", "Ангелочек", "Дастан", "Остров знаний", "Умняшка";

· Детский образовательный центр "Кораблик";

· Медицинские центры London Bishkek, "Глория", "Семья и здоровье", "Триамед";

· Стоматологическая поликлиника №2;

· Институт социального развития и предпринимательства;

· Институт экономики и финансов;

· Национальная Академия Наук КР;

· Национальный банк г. Бишкек по ул. Уметалиева;

· Центр защиты детей по бульвару М. Гвардии, 32а;

· Министерство юстиции КР;

· Бишкекское троллейбусное управление;

· Ленинская районная администрация (слабое давление);

· военная часть №4 УГПС;

· ТРЦ "I - Mall;

· ОАО "Арпа";

· ОсОО "Ош базары";

· Берекет Гранд;

· ТК "Берекет Универсал", "Берекет";

· ЗАО "Берекет";

· АО "Кондитерский комбинат";

· Кыргызское общество слепых и глухих по ул. им. Ж. Боконбаева, 191;

· Бишкекская финансово-экономическая академия;

· Национальное объединение народного худ. пром. "Кыял";

· Международный университет Кыргызстана;

· Западный РЭС;

· КТРК;

· Ленинский районный суд;

· Нацкомиссия по государственному языку;

· Кыргызско-турецкий женский лицей "Анадолу";

· Управление земельными ресурсами мэрии г. Бишкек;

· МП "Бишкекглавархитектура";

· Бишкекский финансово-экономический техникум;

· МТУ №1, №14.

С 10 до 15 часов того же дня не будет холодной воды в квадрате, ограниченном улицами Байтик Баатыра, Медерова, И. Ахунбаева и рекой Ала-Арча.

Также временно снижено давление подачи питьевой воды в районе, ограниченном ул. Медерова, ул. Абая, ул. Байтик Баатыра и ул. М. Горького.

Столичные школы и детские сады, где будет прекращена подача питьевой воды, в этот день работать не будут. Все медицинские центры и родильные дома будут принимать горожан в штатном режиме, на экстренные случаи подготовлены запасы воды.

- Мы приносим извинения за причиненные неудобства и просим горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой, говорится в сообдщении.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:

- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44

- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45

Фотофакты можно прислать также и на WhatsApp "Бишкекводоканала" по номеру: 0770 838458


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382334
Теги:
мэрия, отключение воды, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  