15 октября в центре Бишкека не будет воды

15 октября в центре столицы временно не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Запад-2" и на городских водопроводных сетях 15 октября с 9 до 18 часов временно будет прекращена подача холодной воды в центральной части города, а именно в районе, ограниченном проспектами Манас, Чуй, Жибек-Жолу и улицами Турусбекова, Журнальной, Баялинова, Рыскулова, Ю. Фучика, рекой Ала-Арча и линией железной дороги, в том числе:

· Детские сады №73, №58, №72, №8, №165, №167, №22, "Жылдыз";

· Специальный детских сад №164;

· Школы №68, №31, №9; №13 №8, №2, №19;

· ЦСМ №13,

· Городская клиническая больница №1;

· Клинический родильный дом №2;

· Проф. лицеи №10, №100

· Частные детские сады: IndigoKidsWest, Uni kids, "Малышарики", "Веточка", "Ангелочек", "Дастан", "Остров знаний", "Умняшка";

· Детский образовательный центр "Кораблик";

· Медицинские центры London Bishkek, "Глория", "Семья и здоровье", "Триамед";

· Стоматологическая поликлиника №2;

· Институт социального развития и предпринимательства;

· Институт экономики и финансов;

· Национальная Академия Наук КР;

· Национальный банк г. Бишкек по ул. Уметалиева;

· Центр защиты детей по бульвару М. Гвардии, 32а;

· Министерство юстиции КР;

· Бишкекское троллейбусное управление;

· Ленинская районная администрация (слабое давление);

· военная часть №4 УГПС;

· ТРЦ "I - Mall;

· ОАО "Арпа";

· ОсОО "Ош базары";

· Берекет Гранд;

· ТК "Берекет Универсал", "Берекет";

· ЗАО "Берекет";

· АО "Кондитерский комбинат";

· Кыргызское общество слепых и глухих по ул. им. Ж. Боконбаева, 191;

· Бишкекская финансово-экономическая академия;

· Национальное объединение народного худ. пром. "Кыял";

· Международный университет Кыргызстана;

· Западный РЭС;

· КТРК;

· Ленинский районный суд;

· Нацкомиссия по государственному языку;

· Кыргызско-турецкий женский лицей "Анадолу";

· Управление земельными ресурсами мэрии г. Бишкек;

· МП "Бишкекглавархитектура";

· Бишкекский финансово-экономический техникум;

· МТУ №1, №14.

С 10 до 15 часов того же дня не будет холодной воды в квадрате, ограниченном улицами Байтик Баатыра, Медерова, И. Ахунбаева и рекой Ала-Арча.

Также временно снижено давление подачи питьевой воды в районе, ограниченном ул. Медерова, ул. Абая, ул. Байтик Баатыра и ул. М. Горького.

Столичные школы и детские сады, где будет прекращена подача питьевой воды, в этот день работать не будут. Все медицинские центры и родильные дома будут принимать горожан в штатном режиме, на экстренные случаи подготовлены запасы воды.

- Мы приносим извинения за причиненные неудобства и просим горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой, говорится в сообдщении.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:

- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44

- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45

Фотофакты можно прислать также и на WhatsApp "Бишкекводоканала" по номеру: 0770 838458