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Суд по Батукаеву перенесли. Атамбаев "отказывается участвовать в этой игре"

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- Екатерина Улитина
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В Первомайском районном суде Бишкека сегодня начался судебный процесс по делу Азиза Батукаева, на котором прошло предварительное слушание.

Обвинение по этому делу предъявлено 19 медикам, сотрудникам аппарата президента, бывшим чиновникам и экс-президенту республики. По версии следствия, все они способствовали освобождению и выезду из страны осужденного за убийство криминального авторитета Азиза Батукаева.

Из 19 человек, 14 заключили сделку со следствием, то есть признали свою вину и дали показания. В их отношении суд может избрать более мягкое наказание, в том числе не связанное с лишением свободы.

Ответственность оставшихся четырех человек будет определена в ходе судебного разбирательства. На скамье подсудимых оказались экс-президент Алмазбек Атамбаев, экс-генпрокурор Индира Джолдубаева (во время освобождения Азиза Батукаева она работала завотделом судебной реформы в аппарате президента), экс-советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев и академик, бывший директор Центра гематологии Абдухалим Раимжанов.

Позже стало известно, что судебный процесс отложен на 14 октября. Как пояснил адвокат Сергей Слесарев, суд перенесли из-за того, что Атамбаев "отказался участвовать в этой игре, которую ему предлагает власть". Он не считает себя виновным".


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URL: https://www.vb.kg/382338
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Азиз Батукаев, Генеральная прокуратура, суд, Индира Джолдубаева, уголовное дело
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Комментарии
Ибрагим
11.10.2019, 12:35

Несите ответственность за свои деяния, вы ведь знали что когда нибудь за все придется заплатить... не всегда же народ платит... 

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