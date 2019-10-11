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Президенты Кыргызстана и Таджикистана обсудили ситуацию по границе

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 октября, в рамках участия в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СГГ СНГ) в городе Ашхабад (Туркменистан) встретился с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Обсуждены текущее состояние и меры по наращиванию двустороннего взаимодействия Кыргызстана и Таджикистана, в том числе и приграничного сотрудничества.

Президент Сооронбай Жээнбеков и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обозначили приоритетные планы сотрудничества на ближайшую перспективу.

Главы государств подчеркнули важность ускорения процесса делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.


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URL: https://www.vb.kg/382344
Теги:
визит, Таджикистан, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков, Эмомали Рахмон
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