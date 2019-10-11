Президенты Кыргызстана и Таджикистана обсудили ситуацию по границе

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 октября, в рамках участия в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СГГ СНГ) в городе Ашхабад (Туркменистан) встретился с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Обсуждены текущее состояние и меры по наращиванию двустороннего взаимодействия Кыргызстана и Таджикистана, в том числе и приграничного сотрудничества.

Президент Сооронбай Жээнбеков и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обозначили приоритетные планы сотрудничества на ближайшую перспективу.

Главы государств подчеркнули важность ускорения процесса делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.