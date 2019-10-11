Гражданин РФ пытался выехать из КР по поддельному паспорту

Россиянин пытался незаконно выехать из Кыргызстана.

Как сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР сообщает, что 11 октября 2019 года пограничники контрольно-пропускного пункта "Ак-Тилек-автодорожный" задержали гражданина Российской Федерации за незаконную попытку пересечения государственной границы.

Гражданин Российской Федерации А.А.1978 г.р. направлялся из Кыргызстана в Казахстан. При прохождении паспортного контроля он предъявил общегражданский паспорт (ID Card), при проверке которого пограничный наряд выявил полную подделку документа.

После составления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.