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Избил и изнасиловал бывшую жену. Арестован подозреваемый

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- Екатерина Улитина
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Подозреваемый в избиении и изнасиловании бывшей супруги арестован по решению суда на время следствия. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

28-летний житель Кемина подозревается в том, что он избил и изнасиловал свою бывшую жену. Девушка обратилась с заявлением в милицию. 9 октября подозреваемого доставили на допрос и водворили в изолятор временного содержания. Сегодня, 11 октября, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Напомним, 28-летняя жительница Токмака в социальных сетях написала, что подверглась нападению со стороны бывшего мужа. Мужчина жестоко избил и изнасиловал ее. Девушке удалось сбежать и написать заявление в милицию. Однако, по ее словам, расследование не продвигалось, так как подозреваемый является другом одного из руководителей местной милиции.

После публикации информации в социальных сетях и СМИ, подозреваемый был задержан.


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URL: https://www.vb.kg/382363
Теги:
ГУВД, избиение, изнасилование, Чуйская область, Кыргызстан, Арест
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