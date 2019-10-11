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Джекшенкулов стал по совместительству послом в Армении, Отунбаев - в Канаде

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- Оксана Гут
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Аликбек Джекшенкулов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Республике Армения по совместительству с резиденцией в городе Москва.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Австрийской Республике, в Венгерской Республике, в Республике Словения, постоянный представитель КР при ОБСЕ и других международных организациях в городе Вена Бакыт Джусупов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Словацкой Республике и Чешской Республике по совместительству с резиденцией в городе Вена.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Соединенных Штатах Америки Болот Отунбаев назначен послом КР в Канаде по совместительству с резиденцией в городе Вашингтон.

Соответствующие указы подписал президент КР Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/382364
Теги:
Болот Отунбаев, Сооронбай Жээнбеков, Аликбек Джекшенкулов, Канада, посольство, президент, Россия, США, Чехия, Армения, Словакия, Кыргызстан
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