Джекшенкулов стал по совместительству послом в Армении, Отунбаев - в Канаде

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Аликбек Джекшенкулов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Республике Армения по совместительству с резиденцией в городе Москва.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Австрийской Республике, в Венгерской Республике, в Республике Словения, постоянный представитель КР при ОБСЕ и других международных организациях в городе Вена Бакыт Джусупов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Словацкой Республике и Чешской Республике по совместительству с резиденцией в городе Вена.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Соединенных Штатах Америки Болот Отунбаев назначен послом КР в Канаде по совместительству с резиденцией в городе Вашингтон.

Соответствующие указы подписал президент КР Сооронбай Жээнбеков.