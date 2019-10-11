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В Алматы "Свидетелей Иеговы" подозревают в педофилии

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Департамент полиции Алматы сообщил о поступивших заявлениях о нарушениях членов организации "Свидетели Иеговы". Об этом сообщает казахстанское издание sputniknews.kz.

Сотрудники полиции 9 октября с санкции суда произвели следственные мероприятия в служебных помещениях религиозной организации "Свидетели Иеговы" и по местам жительства отдельных ее участников, уточнили в ведомстве.

Основанием послужили материалы досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 122 Уголовного кодекса (Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста).

По данной статье грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что следствием проверяется версия совершения преступлений против половой неприкосновенности лиц, не достигших 16-и лет.

Данные фигурантов расследования в интересах следствия не разглашаются.

Отметим, "Свидетели Иеговы"* - запрещенная на территории России религиозная организация.


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URL: https://www.vb.kg/382367
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