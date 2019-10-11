Афиша мероприятий: Где можно провести досуг в Бишкеке?

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 11 октября, приглашает зрителей на Малой сцене посмотреть комедию "Лучший всадник короля" по произведению Вадима Бочанова.

Начало в 19 часов.

В субботу, 12 октября, утром на Малой сцене для детей актеры театра представляют вашему вниманию сказку "Пеппи Длинныйчулок" по мотивам произведения Астрид Линдгрен. Вечером на Большой сцене для взрослых зрителей покажут криминальную трагикомедию "Восемь...", поставленную по пьесе Робера Тома "Восемь любящих женщин".

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

В воскресенье, 13 октября, утром на Большой сцене мальчишки и девчонки смогут познакомиться с героями истории Владимира Гольдфельда под названием "Иван да Марья". Вечером здесь же премьера этого сезона - народная музыкально–танцевальная мелодрама "Нежность Натахи". Спектакль по произведению Николая Коляды поставил Нурлан Абдыкадыров.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

17 октября на Малой сцене театра поэтическая фантазия по роману в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин".

Начало в 19 часов.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева сегодня, 11 октября, и в субботу, 12 октября, приглашает публику на премьеру драмы "Вишневый сад". Спектакль по пьесе Антона Чехова поставила режиссер Татьяна Захарова (Россия).

Начало в 18 часов.

В Доме кино имени Чингиза Айтматова сегодня, 11 октября, завершается II Фестиваль польских фильмов "Висла" в Кыргызстане. В этот день зрители смогут посмотреть сразу две картины: "Клуб бродяг" Томаша Шафраньски и "53 войны" Эвы Буковски.

Начало в 11 и 17 часов.

Вход свободный.

Дом кино находится по адресу: улица Логвиненко, 13.

В культурном центре "Асанбай" сегодня, 11 октября, состоится эксклюзивный кинопоказ "Возрождение легенды: мастера и инструменты", посвященный истории кыргызского народа и национальным инструментам, дошедшим до нас из глубины веков. Автор проекта - Нурланбек Нышанов. Режиссер - Гульнур Кожобаева.

Начало в 19 часов.

Культурный центр "Асанбай" находится по адресу: проспект Токомбаева, 21а.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева продолжает работу персональная выставка живописи Абдысадыра Турусбекова.

Выставка будет доступна для посещений до 20 октября.

КНМИИ открыт все дни недели, кроме понедельника. Приходите с 10 до 17 часов.

Музей находится по адресу: улица Абдрахманова, 196.

В мультимедийном центре HANGAR MEDIA 14 и 15 октября будет работать выставка "Ван Гог. Письма к Тео".

Мультимедийная выставка даст посетителям возможность увидеть картины Ван Гога, написанные им в разные периоды творчества, услышат историю, рассказанную в письмах от первого лица. Гости выставки получат максимально точное представление о жизни художника, его взглядах на искусство, собственную роль в этом мире. Озвучивает письма Ван Гога Василий Уткин.

Приходите с 10 часов до 21 часа 30 минут.

Также в эти дни здесь будет работать и другая мультимедийная выставка "Страсти по Фрейду". Что сказал бы Зигмунд Фрейд, если бы его пациентами стали Караваджо, Климт, Шиле, Тициан, Рембрандт, Рубенс и Гойя? Экспозиция перенесет зрителей на "темную" сторону знаменитых художников. Гости смогут увидеть соблазнительную невинность и хладнокровное насилие, ужас рождения и радость смерти, тело как объект восхищения и многое другое в работах всемирно известных мастеров.

Приходите с 21 часа 30 минут до часа ночи.

HANGAR MEDIA находится по адресу: улица Горького, 11/3.

В выставочном зале Союза художников Кыргызской Республики - галерее "Дубовый парк" имени Семена Чуйкова продолжает работу персональная выставка Табылды Коомбаева. Вниманию посетителей представлено более четырех десятков произведений, созданных в техники пастели.

Выставка продлится до 15 октября.

Вход свободный.

Галерея находится в центре Дубового парка имени Чингиза Айтматова.

На площади Победы (около ЦУМа) заканчивает работу ярмарка меда и цветов. Вниманию горожан и гостей столицы здесь представлены лучшие сорта меда, пыльца, перга, прополис, маточное молочко, восковые свечи, цветы и многое другое.

Ярмарка будет работать до 15 октября.

Приходите с 10 до 17 часов.

В парке Победы на Южных воротах в воскресенье, 13 октября, пройдет фестиваль "Осень Средневековья". Гостей праздника ждут демонстрационные площадки: доспехи и вооружение Средневековья, казачье вооружение и быт, стрельба из лука, средневековая фотозона, ярмарка, детская площадка современного мечевого боя. А также показательные выступления Клуба исторической реконструкции "Гвардия", Семиреченского казачьего войска, детского музыкального театра "Таберик".

И еще турнир по историческому средневековому бою и массовые сражения "Бугурт".

Вход свободный.

Начало в 11 часов.

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