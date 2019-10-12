Кыргызстанцы в Москве попались с поддельными документами

В Москве установлены факты использования гражданами Кыргызской Республики поддельных общегражданских паспортов (ID-card) и водительских удостоверений. Нарушители был выявлены сотрудниками территориальных подразделений ОМВД РФ во взаимодействии с представительством МВД КР в РФ.

"Эти граждане КР с целью облегчения пребывания и занятия трудовой деятельностью на территории России договорились с неустановленными лицами, которые за определенное вознаграждение изготавливают поддельные документы. После незаконного приобретения таких документов с исправленными данными их владельцы занимались здесь частным извозом, работая таксистами", - сообщили в представительстве. В таком перечне - уроженцы Ошской области Т.У. и С.А. , 1988 и 1997 годов рождения, уроженцы Таласской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей Р.Б., Б.С. и А.С., соответственно 1989, 1996 и 1996 годов рождения.

"Экспертиза изъятых водительских удостоверений показала, что они были изготовлены способом цветной струйной печати. Тем самым в действиях указанных граждан присутствуют признаки преступления, предусмотренные ч.3 ст. 327 УК РФ ("Использование заведомо подложного документа"). В настоящее время по возбужденным уголовным делам проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия с целью установления лиц, причастных к изготовлению поддельных документов граждан Кыргызской Республики", - проинформировали в представительстве МВД КР.

В этой связи здесь обратились к соотечественникам с призывом не нарушать законодательство страны пребывания, а также избегать мошенников и посредников, которые предлагают нелегальные посреднические услуги. В том числе - по оформлению и продлению регистрации, оформлению различных доверенностей, заверенных нотариусами, получению справок государственных учреждений, по продажи авиабилетов.

"Используя поддельные документы, граждане сами совершают преступление, а незнание закона не освобождает от уголовной ответственности", - подчеркнули в представительстве МВД КР в РФ.